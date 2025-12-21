logo
Srbi ga doveli za rekordni novac, sada je u velikom problemu: U Liverpulu zaćutali od brige zbog Isaka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
"Devetka" Liverpula po svemu sudeći pred dugom pauzom.

Napadač Liverpula Aleksander Isak (26) doživio je "značajnu" povredu donjeg dijela noge u subotnjoj pobjedi protiv Totenhema, u kojoj je bio strijelac. Švedski napadač koji je prešao u Liverpul u rekordnom transferu u realizaciji srpskog agenta Vlade Lemića, biće podvrgnut detaljnim pregledima. U ovom trenutku, nema previše optimizma u klubu.

"Ako igrač da gol, pa se povrijedi i ni ne pokuša da se vrati na teren, to obično nije dobra stvar", rekao je poslije utakmice Arne Slot, koji nije htio da se upušta u procjene težine povrede, kao ni bilo ko u klubu.

Isak je minulog ljeta došao za rekordni iznos od čak 150 miliona evra, ali njegova epizoda na stadionu Enfild nije počela kako je zamislio. Postigao je samo dva gola u 10 mečeva u Premijer ligi, uključujući i pogodak protiv Totenhema.

Njegov transfer u Liverpula pratila je "sapunica" u Njukaslu, u kojem je protestovao i javno slao poruke klubu da hoće da ga puste među "redse". U Slotovom timu se bolje snašao Ugo Ekitike (23), napadač doveden iz Ajntrahta za 95 miliona evra. On je u dosadašnjih 11 nastupa za Liverpul postigao 11 golova i po svemu sudeći i u narednom periodu biće glavna opcija u ofanzivi.

Slotu će dodatno komplikovati problem to što je Mohamed Salah otputovao sa reprezentacijom Egipta u Maroko, gdje ovog vikenda počinje Kup afričkih nacija i trajaće do 18. januara.

Liverpul Aleksander Isak Premijer liga

