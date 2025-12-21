Srbi ga doveli za rekordni novac, sada je u velikom problemu: U Liverpulu zaćutali od brige zbog Isaka

"Devetka" Liverpula po svemu sudeći pred dugom pauzom.

Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Napadač Liverpula Aleksander Isak (26) doživio je "značajnu" povredu donjeg dijela noge u subotnjoj pobjedi protiv Totenhema, u kojoj je bio strijelac. Švedski napadač koji je prešao u Liverpul u rekordnom transferu u realizaciji srpskog agenta Vlade Lemića, biće podvrgnut detaljnim pregledima. U ovom trenutku, nema previše optimizma u klubu.

"Ako igrač da gol, pa se povrijedi i ni ne pokuša da se vrati na teren, to obično nije dobra stvar", rekao je poslije utakmice Arne Slot, koji nije htio da se upušta u procjene težine povrede, kao ni bilo ko u klubu.

Isak je minulog ljeta došao za rekordni iznos od čak 150 miliona evra, ali njegova epizoda na stadionu Enfild nije počela kako je zamislio. Postigao je samo dva gola u 10 mečeva u Premijer ligi, uključujući i pogodak protiv Totenhema.

Njegov transfer u Liverpula pratila je "sapunica" u Njukaslu, u kojem je protestovao i javno slao poruke klubu da hoće da ga puste među "redse". U Slotovom timu se bolje snašao Ugo Ekitike (23), napadač doveden iz Ajntrahta za 95 miliona evra. On je u dosadašnjih 11 nastupa za Liverpul postigao 11 golova i po svemu sudeći i u narednom periodu biće glavna opcija u ofanzivi.

Slotu će dodatno komplikovati problem to što je Mohamed Salah otputovao sa reprezentacijom Egipta u Maroko, gdje ovog vikenda počinje Kup afričkih nacija i trajaće do 18. januara.