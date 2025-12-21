Salah ušao u svlačionicu i izvinio se cijelom timu

Napadač Liverpula uputio izvinjenje saigračima u Liverpulu jer je izazvao haos u klubu svojom bijesnom izjavom.

Najveća zvezda Liverpula Mohamed Salah (33) uputila je izvinjenje cijelom timu zbog haosa u klubu i oko tima. Egipćanin je ranije ovog mjeseca imao bijesan istup u javnosti, tokom kojeg je optužio Liverpul da ga je "bacio pod voz".

Menadžer Arne Slot ga je izbacio iz tima, pa ga vratio poslije nedjelju dana, a Salah je u međuvremenu otputovao na Kup afričkih nacija u Maroko. Zato je propustio haotičnu, ali jako važnu pobjedu svog tima protiv Totenhema u gostima (1:2), ostvarenu sa devetoricom igrača i golovima Aleksandra Isaka i Uga Ekitikea.

Na dan utakmice, veliku pažnju je izazvala izjava veziste "Redsa" Kurtisa Džounsa, koji je otkrio da se Salah izvinio čitavom timu zbog svoje izjave i haosa koji je nastupio nakon nje.

"Mo je svoj čovek i može da govori šta želi. Izvinio nam se, rekao nam je: 'Ako sam nekog uvrijedio i učinio da se osjećate (loše) na bilo koji način, izvinjavam se'. Takav je on čovjek. Mogu da govorim o njemu iz sopstvenog iskustva i kakav je prema nama. Ostao je pozitivan kao i uvijek što je bio. Bio je to onaj stari Mo. Razvukao je široki osmijeh preko čitavog lica i svi su se osjetili isto. Pretpostavljam da je to što je uradio samo dio ličnosti svakoga ko želi da bude pobjednik. I neće biti posljednji", rekao je Džouns za Skaj sports.

Kup Afrike biće održan od 21. decembra do 18. januara, a Salah (33) je prije odlaska na put sa nacionalnim timom bio asistent u pobjedi protiv Brajtona prošle subote.







