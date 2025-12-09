logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mohamed Salah objavio fotku i napravio novi haos u Liverpulu

Mohamed Salah objavio fotku i napravio novi haos u Liverpulu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mohamed Salah javio se iz Liverpula, objavio fotografiju i tako ponovo izazvao buru u danu kada ekipa igra protiv Intera u Milanu

Arne Slot i Mohamed Salah Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Mohamed Salah (33) je napravio potpuni haos u Liverpulu. Izjava o tome da ga je "klub bacio pod autobus" dovela je do toga da bude izbačen iz tima. Tačnije, trener Arne Slot ga nije odveo u Milano na meč sa Interom u Ligi šampiona. Dok je ekipa u Italiji, on se javio iz trening centra.

Salah je objavio sliku iz klupske teretane i to je postavio na Instagram. Bez ikakvog opisa ili rečenice, samo fotka gdje je on i grb Liverpula u pozadini. Mnogi su sve ovo od njega shvatili kao poruku za čelnike kluba da biraju između njega i trenera. Uprkos rezultatskoj krizi i svemu što se dešava na "Enfildu", djeluje da su u klubu trenutno na strani holandskog stručnjaka.

Fotka Egipćanina podigla je buru na društvenim mrežama, pa se tako zbog toga oglasio i bivši igrač Liverpula Džejmi Karager koji ga je javno kritikovao i prozivao zbog izjave.

"Nisam siguran da sam ikada više želio pobjedu Liverpula nego večeras. Idemo", napisao je Karager uz fotku Salaha iz teretane.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Fudbalska revolucija u Kataru 2
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liverpul Mohamed Salah Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC