Mohamed Salah objavio fotku i napravio novi haos u Liverpulu

Mohamed Salah javio se iz Liverpula, objavio fotografiju i tako ponovo izazvao buru u danu kada ekipa igra protiv Intera u Milanu

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Mohamed Salah (33) je napravio potpuni haos u Liverpulu. Izjava o tome da ga je "klub bacio pod autobus" dovela je do toga da bude izbačen iz tima. Tačnije, trener Arne Slot ga nije odveo u Milano na meč sa Interom u Ligi šampiona. Dok je ekipa u Italiji, on se javio iz trening centra.

Salah je objavio sliku iz klupske teretane i to je postavio na Instagram. Bez ikakvog opisa ili rečenice, samo fotka gdje je on i grb Liverpula u pozadini. Mnogi su sve ovo od njega shvatili kao poruku za čelnike kluba da biraju između njega i trenera. Uprkos rezultatskoj krizi i svemu što se dešava na "Enfildu", djeluje da su u klubu trenutno na strani holandskog stručnjaka.

I’m not sure I’ve wanted Liverpool to win a game more than tonight for a long time!

Come you mightyhttps://t.co/V0vhBwFW2i — Jamie Carragher (@Carra23)December 9, 2025

Fotka Egipćanina podigla je buru na društvenim mrežama, pa se tako zbog toga oglasio i bivši igrač Liverpula Džejmi Karager koji ga je javno kritikovao i prozivao zbog izjave.

"Nisam siguran da sam ikada više želio pobjedu Liverpula nego večeras. Idemo", napisao je Karager uz fotku Salaha iz teretane.

BONUS VIDEO: