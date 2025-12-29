Održana konstitutivna sjednica Skupštine: Željezničar dobio novo rukovodstvo

Funkciju predsjednika kluba sa "Grbavice" obavljaće Sanin Mirvić.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

U Plavom salonu stadiona "Grbavica" večeras je održana konstitutivna sjednica nove Skupštine Željezničara, na kojoj su imenovani delegati Skupštine, kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora, saopšteno je iz sarajevskog kluba.

U uvodnom dijelu sjednice potvrđen je sastav Skupštine Željezničara, koju čine strateški partner Sanin Mirvić, sa većinskom zastupljenošću, te delegati Armin Zelenturović, Nedim Sijerčić i Marko Dmitrović, sa pravom po jednog glasa. Funkciju predsjednika i potpredsjednika Skupštine obnašat će Sanin Mirvić.

Za novog predsjednika Upravnog odbora FK Željezničar imenovan je Nijaz Brković, dok će članovi ovog tijela biti Nasuf Drinjaković, Amar Bajramović i Nihad Harbaš.

Na sjednici je imenovan i novi Nadzorni odbor FK Željezničar, koji će u narednom periodu djelovati u sastavu Almir Gredić, Oro Ibrišimović i Nihad Odobašić.

FK Željezničar će u narednim danima blagovremeno obavijestiti javnost o ključnim odredbama izmjena Statuta, kao i o osnovnom sadržaju ugovora sa strateškim partnerom Saninom Mirvićem.