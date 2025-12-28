Oglasio se Mirvić poslije preuzimanja Željezničara: Da napravimo iskorak koji klub i navijači zaslužuju!

Sanin Mirvić poslao poruku svim navijačima kluba sa Grbavice.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Sarajevski Željezničar ubuduće će voditi Sanin Mirvić, koji je usvajanjem ugovora o strateškom partnerstvu na sjednici skupštine praktično preuzeo upravljanje klubom.

Novi prvi čovjek kluba sa Grbavice oglasio se i poslao poruku svim navijačima Željezničara.

"Poštovani Željovci,

Izuzetna mi je čast i iskrena privilegija što je moje partnerstvo sa Fudbalskim klubom Željezničar zvanično prihvaćeno. Sa ponosom i zahvalnošću prihvatam ukazano povjerenje te sa velikim optimizmom gledam na priliku koja je pred nama i na sve ono što ćemo zajedničkim snagama stvarati u periodu koji dolazi.

Duboko motivisan, sa jasnom vizijom i odlučnošću, radujem se početku rada i procesu kroz koji ćemo, nadam se, ostvariti iskorak koji ovaj Klub, njegovi navijači i cijela zajednica nedvojbeno zaslužuju.

Od srca se zahvaljujem svima koji su pružali podršku na putu do ove tačke - vaš kontinuitet ohrabrenja, povjerenja i vjere u viziju dao je dodatnu snagu i motivaciju da istrajem i da danas s ponosom započnemo novo poglavlje. Ta podrška mi je izuzetno značajna i nosi posebnu vrijednost.

Svjestan sam da, kao i u svim velikim projektima i ozbiljnim transformacijama, ovo neće biti trenutni rezultat niti proces koji se može završiti preko noći. Pred nama je put koji zahtijeva vrijeme, strpljenje, posvećenost i sistemski rad, ali sam uvjeren da će se zajednički trud i istrajnost isplatiti i donijeti rezultate na koje ćemo biti ponosni.

Pozivam sve navijače i simpatizere FK Željezničar na jedinstvo, podršku i pozitivnu energiju. Upravo su vaša snaga, lojalnost i posvećenost ono što čini Željezničar jedinstvenim klubom i simbolom kojim se ponosimo. Veselim se dolasku na Grbavicu, susretima i upoznavanju ljudi koji svojim životima svjedoče ljubav prema ovom Klubu.

Mi smo Željini, Željo je naš", poručio je Sanin Mirvić.

Podsjetimo, Sanin Mirvić je i osnivač i direktor američke kompanije “American Farmers Network“ i brat Ismira Mirvića predsjednika i glavnog finansijera rivalskog FK Sarajevo.