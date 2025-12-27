Bivši fudbaler i trener sarajevskog Željezničara novi predsjednik OFK Beograda?

Jovan Damjanović novi trener, a Simo Krunić predsednik kluba. Tako stoje stvari u OFK Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Nastavljaju se promjene u OFK Beogradu nakon odlaska Stefana Babovića sa čela kluba. Kako saznaje "Maksbet sport" Simo Krunić će se pomjeriti na mjesto predsjednika kluba sa Karaburme i prepustiće mjesto trenera.

Iskusni stručnjak koji je i bivši fudbaler "romantičara" neće više biti šef struke, a njega će prema saznanju "Mocart sporta" zamijeniti Jovan Damjanović. Skupština klubaje zakazana u utorak i tada se očekuje da ove odluke budu ozvaničene.

Simo Krunić je za OFK Beograd igrao od 1992. do 1994. godine, a prvi put je bio na klupi ovog kluba 2003. kao asistent u strućnom štabu. Vodio je tim 2009. godine, kao i od 2023. do sada.

Tokom igračke karijere, četiri sezone (1988 -1992) proveo je u sarajevskom Željezničaru, a bio je i jednu sezonu i trener kluba sa "Grbavice" (2008).

Jovan Damjanović je sa druge strane nekada bio veliki talenat srpskog fudbala i mladi, kao i "A" reprezentativac. Igrao je za veliki broj srpskih klubova kao i za Rid, Paderborn, Vehen, Dinamo Minsk i Dinamo Brest. Kao trener vodio je Voždovac, TSC i omladinske selekcije Srbije.

(MONDO, Mocart sport, Maksbet sport)

