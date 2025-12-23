logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši trener Crvene zvezde preuzima sarajevski Željezničar?

Bivši trener Crvene zvezde preuzima sarajevski Željezničar?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nakon odlaska Admira Adžema, klupa sarajevskog Željezničara je ostala upražnjena.

Slaviša Stojanović novi trener FK Željezničar Izvor: MN PRESS

U petak je zakazana Skupština kluba sa "Grbavice" u kojem će se članovi izjasniti o potpisivanju ugovora o strateškom partnerstvu sa biznismenom Saninom Mirvićem.

Ukoliko ovaj prijedlog prođe, a kako prenosi "SC Sport", većina će podići ruku, onda će Željo dobiti i novog trenera.

U pitanju je nekadašnji strateg Crvene zvezde Slaviša Stojanović (56) koji je posljednji trenerski angažman imao u slovenačkom Kopru.

Stojanović je dva puta bio šampion Slovenije (2007. i 2008.) sa ekipom Domžala, osvojio je i titulu u Superligi Srbije sa crveno-bijelima (2014.) i tri puta je proglašen za trenera godine u Sloveniji (2005, 2006, 2007.).

Još je u karijeri s klupe vodio Celje, reprezentaciju Slovenije i Letonije, belgijski Lirs, bugarski Levski i kineski Čangčung.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slaviša Stojanović FK Željezničar FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC