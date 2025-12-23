Bivši trener Crvene zvezde preuzima sarajevski Željezničar?

Nakon odlaska Admira Adžema, klupa sarajevskog Željezničara je ostala upražnjena.

Izvor: MN PRESS

U petak je zakazana Skupština kluba sa "Grbavice" u kojem će se članovi izjasniti o potpisivanju ugovora o strateškom partnerstvu sa biznismenom Saninom Mirvićem.

Ukoliko ovaj prijedlog prođe, a kako prenosi "SC Sport", većina će podići ruku, onda će Željo dobiti i novog trenera.

U pitanju je nekadašnji strateg Crvene zvezde Slaviša Stojanović (56) koji je posljednji trenerski angažman imao u slovenačkom Kopru.

Stojanović je dva puta bio šampion Slovenije (2007. i 2008.) sa ekipom Domžala, osvojio je i titulu u Superligi Srbije sa crveno-bijelima (2014.) i tri puta je proglašen za trenera godine u Sloveniji (2005, 2006, 2007.).

Još je u karijeri s klupe vodio Celje, reprezentaciju Slovenije i Letonije, belgijski Lirs, bugarski Levski i kineski Čangčung.

(MONDO)