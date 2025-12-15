logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nermin Bašić trenersku karijeru nastavlja u Tanzaniji?

Nermin Bašić trenersku karijeru nastavlja u Tanzaniji?

Autor Haris Krhalić
0

Posljednji trenerski angažman imao je u Željezničaru.

Nermin Bašić trenersku karijeru nastavlja u Tanzaniji Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Bivši trener Željezničara Nermin Bašić mogao bi se vratiti trenerskom poslu. Trenutno radi kao tehnički direktor kluba iz Južnoafričke Republike – TS Galaksija, koji sa klupe predvodi bh. trener Adnan Beganović.

Kako piše "iDiski Times" za usluge Bašića zainteresovan je tanzanijiski Simba. Nakon što je otišao trener Dimitar Pantev koji je vodio klub manje od dva mjeseca tim iz Tanzanije u potrazi je za novim trenerom.

Što se tiče Bašića on je u svojoj karijeri vodio Travnik, Metalege, Tuzla siti, Radomlje i Goricu, a bio je i pomoćnik Draganu Joviću na klupi klubova Primo de Agosto i Ismaili. Takođe, jedno vrijeme je obavljao i funkciju sportskog direktora Radomlja. Posljednji angažman kao trener imao je na klupi Željezničara s kojim se rastao u novembru 2023. godine da bi u novembru naredne godine započeo avanturu u Južnoafričkoj Republici.

Simba, što u prevodu sa svahili jezika znači lav, osvojio je tanzanijsku ligu 22 puta. Ovaj klub je osnovan 1936. godine kao „Queen“ nakon čega je preimenovan u Sanderland da bi 1971. godine dobio sadašnje ime.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nermin Bašić FK Željezničar Tanzanija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC