Nermin Bašić trenersku karijeru nastavlja u Tanzaniji?

Posljednji trenerski angažman imao je u Željezničaru.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Bivši trener Željezničara Nermin Bašić mogao bi se vratiti trenerskom poslu. Trenutno radi kao tehnički direktor kluba iz Južnoafričke Republike – TS Galaksija, koji sa klupe predvodi bh. trener Adnan Beganović.

Kako piše "iDiski Times" za usluge Bašića zainteresovan je tanzanijiski Simba. Nakon što je otišao trener Dimitar Pantev koji je vodio klub manje od dva mjeseca tim iz Tanzanije u potrazi je za novim trenerom.

Što se tiče Bašića on je u svojoj karijeri vodio Travnik, Metalege, Tuzla siti, Radomlje i Goricu, a bio je i pomoćnik Draganu Joviću na klupi klubova Primo de Agosto i Ismaili. Takođe, jedno vrijeme je obavljao i funkciju sportskog direktora Radomlja. Posljednji angažman kao trener imao je na klupi Željezničara s kojim se rastao u novembru 2023. godine da bi u novembru naredne godine započeo avanturu u Južnoafričkoj Republici.

Simba, što u prevodu sa svahili jezika znači lav, osvojio je tanzanijsku ligu 22 puta. Ovaj klub je osnovan 1936. godine kao „Queen“ nakon čega je preimenovan u Sanderland da bi 1971. godine dobio sadašnje ime.