BiH brujala o ovim izjavama: Rendulić "vozio Fiću", Bašić bi bušio lopte, Varešanović se svađao u Banjaluci!

Premijerligaški treneri u BiH su tokom 2023. godine znali svojim izjavama da uzburkaju bh. javnost.

Premijerligaška 2023. godina za pojedine klubove bila je istorijska, za druge ipak godina za zaborav.

Pojedini treneri su sa svojim izabranicima bili odlični na terenu, neki zajedno sa svojim pulenima nisu pružili onoliko koliko se od njih očekivalo, međutim i jedni i drugi su se potrudili da o njihovim komentarima prije ili poslije utakmica bruji bh. javnost.

Portal MONDO donosi vam pregled najzanimljivijih izjava bh. trenera u protekloj kalendarskoj godini!

ZRINJSKI

Nekako se kao logično nameće da ga počnemo sa Zrinjskim, odnosno trenerom Krunoslavom Rendulićem, pod čijom komandom su "plemići" postali prvi bh. tim ikada koji se domogao grupne faze nekog evropskog takmičenja.

A za taj podvig bilo im je dovoljno da u kvalifikacionim dvomečima eliminišu samo dva rivala!

Evropsku avanturu Mostarci su počeli u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gdje su nakon sedam neuspjelih pokušaja konačno preskočili prvu prepreku, u vidu jermenskog šampiona Urartua, čime su, sistemom takmičenja u evropskim kupovima, obezbijedili još najmanje šest evropskih utakmica u najgorem slučaju.

U drugoj rundi su potom poraženi od Slovana iz Bratislave, pa su se preselili u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Tu su nadigrali islandski Breidablik, čime su izborili plej-of tog takmičenja ali i osigurali najmanje grupnu fazu Konferencijske lige.

U njoj su se i našli, nakon poraza u dvomeču sa austrijskim LASK-om, a "ples kuglica" u Nionu im je za rivale dodijelio "aždaje" evropskog fudbala – AZ Alkmar, Legiju i Aston vilu.

Šampion BiH se u prvom kolu susreo sa Holanđanima u Mostaru i kreirao preokret o kojem je pričala Evropa. Zrinjski je od 0:3 nakon prvog dijela stigao do epskog trijumfa (4:3), a strateg Krunoslav Rendulić dao je nakon te utakmice zanimljivu izjavu za medije u Hrvatskoj.

"Možda je u istoriji bilo nekih sličnih preokreta, sjećamo se svi onog finala Lige šampiona između Liverpula i Milana u Istanbulu 2005. Međutim, ovakav preokret niste nikad vidjeli. Znate zašto to mislim? Zato što su Milan i Liverpul ekipe iz samog vrha Evrope, timovi koji su tada bili najbolji na svijetu, a ovdje pričamo o dva različita svijeta. Oni su vodeća ekipa Holandije, a mi klub iz BiH koji je prvi u istoriji te zemlje zaigrao u grupnoj fazi u Evropi. Hoćete li da pričamo o njihovom primanjima i našim? Bolje nemojmo. Ovdje se radi o razlici između Ferarija i Fiće."

Rendulićev Fićo solidno je išao evropskim putevima, pa se ni u jednoj utakmici nije obrukao. Bio je na korak od remija u Birmingemu sa Aston vilom, stigao do vođstva u Mostaru protiv Legije...

Bosansko-hercegovačkim drumovima je, ipak, daleko teže voziti. Mnogo je više "kamenčića" koji mogu da vam probiju gumu, a Rendulićev se zvao – Velež.

Polovinom novembra, Zrinjski je deklasiran u gradskom derbiju (3:0), što je Rendulića koštalo posla nakon 47 utakmica u klubu i čak 31 pobjede.

Kako je, međutim, i sam priznao u jednom podkastu, gume njegovog Fiće još su ranije bile "načete"...

"Prvi put se nešto tako spremalo prije dva mjeseca kada smo izgubili od Posušja. Tada je moglo da se nasluti da stvari ne idu u pozitivnom smjeru. Kada novine počnu da bruje da vam se sprema otkaz, a klub ne stane iza vas glasnim saopštenjem i kaže nije tako, onda je jasno odakle vjetar duva. Moj otkaz traje već dva mjeseca", rekao je tada Rendulić, koji je do kraja 2023. godine trenersku palicu predao Mariju Ivankoviću.

ŽELJEZNIČAR

Najveće rezultatsko razočaranje u 2023. godini je svakako Željezničar, koji se lošim partijama i rezultatima u godini iza nas doveo u situaciju da se bori za goli premijerligaški život.

Ekipom sa "Grbavice" su tokom prošle godine komandovala tri trenera, a svaki od njih je "ostavio nešto u amanet" bh. novinarima i javnosti.

Godinu je na klupi počeo Edis Mulalić, čija je izjava nakon martovskog okršaja Sarajeva i Željezničara dovoljno rekla u prilog tome kakav su fudbal priredili vječiti sarajevski rivali.

Utakmica se, zbog renoviranja travnate podloge na stadionu Koševo, igrala u trening-centru FS BiH. Nije bilo gledalaca – ali ni pogodaka, vidjeli smo tek 2-3 prilike.

"Prije par dana gledao sam Crvenu zvezdu i Partizan, to je isto bilo rak za oči. Ja bih volio da bude 5:5, više nego 0:0, zbog naroda", riječi su kojima je Mulalić dočarao najveći meč koji bh. fudbal može da ponudi.

Mjesec dana kasnije, Željezničar i Edis Mulalić sporazumno su raskinuli ugovor, a sezonu je kraju priveo Nermin Bašić, koji je nakon pete utakmice na plavoj klupi (protiv Igmana, 1:1) htio da - buši lopte u BiH, nezadovoljan radom arbitara na toj utakmici.

"Prošlu utakmicu sam glumio klovna, a izgleda da i sada to moram da napravim. Moram da pričam o fudbalu, a ne o svemu ostalom šta se dešava na terenu. Ne znam gdje ovo vodi. Ovo je nevjerovatno i treba dobro da se zapitamo da li treba da izbušimo sve lopte u BiH i krenemo od nule", rekao je Bašić, koji je tu izjavu obrazložio u jednom sarajevskom podkastu prije nekoliko dana.

"Nije meni problem suđenje, meni je ponašanje poslije toga. Nije meni problem greška sudije, to se dešava, to je normalno. Meni je problem tendenciozno suđenje gdje moj igrač ne može u duel ući. Jednostavno se ti meni smiješ u facu i radiš te stvari. To me boli. A boli me zato što to radi 'Želji', instituciji. I u tom momentu znao sam da će biti paljba po igračima. Sad ne valja nijedan igrač, ne valja ništa, pritisak je nenormalan i da će mi ubiti tu ekipu i da neću imati ni šanse blizu Evrope jer kad dozvoliš kao klub da ti ubije ekipu kao što se sad desilo, da ti ubije pritisak vanjski ekipu, ti kao klub si zakazao, odnosno ja kao trener. Ja sam u tom momentu smatrao da moram nešto izvaliti, ali i dan danas mislim da ih treba sve probušiti. Zato što je sistem ovakav kakav jeste. U tom momentu sam odvukao pažnju na sebe."

Rođeni Travničanin je na kraju sa klubom izborio plasman na evro-scenu, ekipom komandovao u prvom i drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a nakon što je klub nanizao pet poraza tokom jeseni, ponudio je ostavku.

Rukovodstvo kluba ju je tada odbilo, ali je samo par kola kasnije uz nastavak loših rezultata sporazumno raskinut ugovor, pa je na klupu, pomalo iznenađujuće, sjeo - Abdulhakim Al-Tuvaiđri.

Saudijac koji je, prema dostupnim podacima, do sada bio samo pomoćni trener u praškoj Slaviji, odradio je pet utakmica na klupi Sarajlija. Ni u jednoj nije uspio da pobijedi, ali se zato proslavio izjavom nakon poraza u Gabeli (1:0) na kraju jeseni.

"Naša liga je nevjerovatan primjer koji treba vidjeti. Nemam riječi da opišem kako sam iznenađen onim što sam danas vidio. Moram da se adaptiram na drugi način rada. Za mene je ovo neobično. Svaku utakmicu se iznenadim. Sada sam još više iznenađen jer sam još više iznenađen", istakao je saudijski strateg, koji je sa prvim danima 2024. godine "odjavio" Željezničar i napustio glavni grad BiH.

SARAJEVO

I drugi sarajevski premijerligaš prolazio je kroz, doduše slabiji, turbulentan period.

Prošlu sezonu je na klupi bordo tima kraju priveo Mirza Varešanović, čija je izjava na konferenciji za novinare zasjenila majski okršaj Borca i Sarajeva, završen trijumfom crveno-plavih rezultatom 1:0.

"Ne želim Borcu da čestitam na pobjedi, uvijek poslije svake utakmice čestitam protivničkoj ekipi na pobjedi, na dobroj igri, ali to ovog momenta ne želim. Najviše sam razočaran situacijom gdje pomoćni trener Borca, koji je zarađivao hljeb u Sarajevu, psuje mom igraču majku, sa kojim je i radio sa njim u Sarajevu. E to je najveći šamar... Ja dotičnog i ne znam, ne znam kako se zove, ali znam da je pomoćni trener u Borcu. Vinku Marinoviću svaka čast, to je veliki gospodin, ali njegov pomoćnik je veliki primitivac da mu ja jednostavno ne znam ni ime. Bio je u Sarajevu, jeo je hljeb u Sarajevu, i da psuje majku igraču sa kojim je sarađivao, to je dno dna", riječi su kojima je Varešanović počeo obraćanje u Trofejnoj sali na Gradskom stadionu.

Sarajevo je cijelo drugo poluvrijeme igralo sa desetoricom, pošto je dva žuta kartona u prvom poluvremenu dobio Muharem Trako, a krajem utakmice su isključeni i sam Varešanović nakon jednog koškanja igrača dva tima kraj aut-linije, ali i predstavnik kluba Mustafa Beridan.

Nakon novinarskog pitanja da prokomentariše situaciju kada je Jakov Blagaić oštro fauliran u finišu prije te situacije, uz konstataciju da je jedan fudbaler Sarajeva u toj situaciji trebalo da bude isključen, Varešanović je demonstrativno napustio konferenciju za novinare.

"Je li vi imate obraza da spominjete suđenje? Nemojte molim vas... Ja ne spominjem suđenje, nemojte ga ni vi spominjati. Ja ne bih imao obraza suđenje da spominjem, dajte molim vas... Toliko, hvala lijepo", rekao je Varešanović prije nego što je izašao iz sale.

Ove utakmice u Banjaluci Varešanović se dotakao i u najavi vječitog derbija, koji je igran nekoliko dana kasnije.

"Borac je veliki klub iz velikog grada. Trenutno Borac u svojim redovima ima nekolicinu ljudi koji ne pripadaju tu. Zbog svog primitivnog ponašanja i nemoralnih karakteristika. To sve kriju iza kluba. Trener im se nesportski i nemoralno ponašao na klupi."

Nakon šokantne eliminacije sa evropske scene, već poslije prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu i dvomeča sa gruzijskim Torpedom, ugovor sa Varešanovićem je raskinut, a na njegovo mjesto stigao je Slovenac Simon Rožman.

Ekipa je pod njegovim vođstvom odlično djelovala na domaćem terenu, upisavši sedam pobjeda i remi, ali je zato škripalo u gostima (tri pobjede, dva remija i četiri poraza).

Zanimljiv je bio način na koji je bivši strateg Celja, Domžala, Maribora i Rijeke gledao na taj učinak.

"Bilo je mnogo razočaranja kako smo igrali u gostima u nekim utakmicama. Apsolutno nismo zadovoljni, dva gostovanja bila su ispod svakog nivoa. Poslije zadnjeg (protiv Veleža), mnogo smo razgovarali sa igračima i nadam se da razumiju o čemu se radi. Tu nije bilo nekih taktičkih grešaka, nego je pristup bio… neću reći jednu grdnu riječ… da smo igrali kao p***e", imao je šta da svojim izabranicima poruči 40-godišnji slovenački strateg.

SLOGA MERIDIAN

Za kraj, ostavili smo Slogu Meridian, koja je bila hit jesenjeg dijela tekuće sezone. Dobojlije su 2023. godinu završile na petom mjestu sa 27 bodova, a pod komandom trenera Vlade Jagodića, od devet utakmica na domaćem terenu trijumfovali su u osam.

Strateg tima sa Luka privukao je pažnju bh. javnosti pred posljednju domaću jesenju utakmicu, protiv Posušja u Modriči, kada je na konferenciji za novinare govorio o "bočnim udarima na njegovu ekipu".

"Znam da smo mi trn u oku mnogima i zato i jesu bočni vjetrovi sa svih strana jer zamislite, mi smo pet-šest bodova iznad ekipa koje su najavile borbu za sami vrh i Evropu. Iz tog razloga mi je veći gušt voditi ekipu jer, ako ništa drugo, mi se borimo našim rezultatima", istakao je Jagodić, koji je u jednoj od izjava tokom jeseni uputio "otrovne strelice" na račun Sarajeva koje je, kako je tad naveo, pokušavalo da "otme" igrača Slogi mimo prelaznog roka.

"Ono što me pomalo zabrinjava, biću slobodan da kažem da me i ljudski razočarava, jesu neprofesionalni, neljudski i nefer potezi pojedinih klubova. Oni će se naći u mojoj priči, čačkaju po svlačionici. Čačkaju je možda ružan izraz, ali to je baš tako. Još nigdje nisam vidio da klubovi ubjeđuju moje igrače da treba da potpišu predugovore sa njima. Mi smo ozbiljan klub, naši igrači imaju ugovore sa klubom. Ako ništa drugo, treba biti dovoljno profesionalan pa pričekati 18. decembar da se definitivno završi polusezona, pa da se onda uđe u neke pregovore. Niko vam nije kriv što u prošlom prelaznom roku niste angažovali pojedine igrače koji su sada glavni oslonac Sloge. Veliki klub poput Sarajeva treba da pričeka da završimo polusezonu", govorio je tada nekadašnji trener brojnih bosansko-hercegovačkih klubova.

