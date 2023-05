"NE ŽELIM DA ČESTITAM BORCU!" Trener Sarajeva "zakuvao" sa novinarima, pa napustio pres-konferenciju!

Strateg bordo tima demonstrativno je, nakon jednog pitanja, otišao sa konferencije za novinare.

Borac je trijumfovao u derbiju nad Sarajevom (1:0) i ovjerio nastup na evropskoj sceni, a prilično burno bilo je na konferenciji za novinare nakon meča.

Strateg Sarajeva Mirza Varešanović obratio se banjalučkim novinarima, istakavši, između ostalog, da ne želi da čestita rivalu na pobjedi!

"Ne bih ništa spominjao o utakmici, mislim da je bh. sportska javnost sve vidjela. Želio bih da čestitam svojim igračima na dobroj igri, herojskoj borbi i ovo je bio jedini način da se mi zaustavimo. Ne želim Borcu da čestitam na pobjedi, uvijek poslije svake utakmice čestitam protivničkoj ekipi na pobjedi, na dobroj igri, ali to ovog momenta ne želim. Najviše sam razočaran situacijom gdje pomoćni trener Borca, koji je zarađivao hljeb u Sarajevu, psuje mom igraču majku, sa kojim je i radio sa njim u Sarajevu. E to je najveći šamar... Ja dotičnog i ne znam, ne znam kako se zove, ali znam da je pomoćni trener u Borcu. Vinku Marinoviću svaka čast, to je veliki gospodin, ali njegov pomoćnik je veliki primitivac da mu ja jednostavno ne znam ni ime. Bio je u Sarajevu, jeo je hljeb u Sarajevu, i da psuje majku igraču sa kojim je sarađivao, to je dno dna", rekao je trener bordo tima.

Nakon novinarskog pitanja da prokomentariše situaciju kada je Jakov Blagaić oštro fauliran u finišu prije koškanja igrača dva tima i da je fudbaler Sarajeva eventualno zaslužio čak i crveni karton, Varešanović je demonstrativno napustio konferenciju za novinare.

"Je li vi imate obraza da spominjete suđenje? Nemojte molim vas... Ja ne spominjem suđenje, nemojte ga ni vi spominjati. Ja ne bih imao obraza suđenje da spominjem, dajte molim vas... Toliko, hvala lijepo", rekao je Varešanović i napustio Trofejnu salu Gradskog stadiona.

