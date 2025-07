"Vidim da se priča sve i svašta..." Predsjednik Borca odgovorio na pitanje koje muči navijače - gdje su pare od Evrope?

Zvjezdan Misimović obratio se novinarima prilikom predstavljanja novog-starog trenera Vinka Marinovića.

Vinko Marinović ponovo je postao trener fudbalera Borca.

Treći put u karijeri, Marinović je preuzeo kormilo crveno-plavih, a dobrodošlicu ispred kluba mu je, između ostalog, poželio aktuelni predsjednik kluba iz Platonove ulice Zvjezdan Misimović.

"Poželio bih novom-starom treneru srećan i uspješan rad. Kao što smo i rekli prije početka sezone, primarni cilj je titula u prvenstvu. Želimo, takođe, da osvojimo i Kup, nismo nikad u istoriji kluba osvojili duplu krunu. To nam je bila velika želja i ostaje i dalje", rekao je pred novinarima Misimović, osvrnuvši se potom na rastanak sa Marinovićevim prethodnikom Mladenom Žižovićem.

"Nismo računali da ćemo na takav način da ispadnemo iz Konferencijske lige. Analizirali smo, pričali, sjeli i došli do zaključka da je potreban pozitivni šok i da je to najbolja solucija. Vidim da se kroz medije i portale stvara loša atmosfera, neću to dozvoliti. Zadržali smo 90 posto stare ekipe koja je napravila veliki uspjeh i nastavljamo da radimo."

Borac je prošle sezone, na osnovu sjajnih igara na evropskoj sceni i plasmana u osminu finala Konferencijske lige, zaradio 7.2 miliona evra (oko 14.5 miliona maraka). Nakon ovosezonskog bolnog ispadanja već u prvom pretkolu, brojni su negativni komentari u javnosti kad je riječ o odrađenom prelaznom roku i utrošenim novcima, o čemu je govorio i sam Misimović.

"Priča se sve i svašta. Imamo redovne, tekuće zadatke i plaćanja, koji nisu imali. Ulažemo u infrastrukturu, napravili smo pomoćni teren, reflektore, pomoćni teren u kasarni Kozara, radi se na terenu BSK-a... Cijeli život sam u inostranstvu i gledajući iz ličnog iskustva, dosta smo zaostali za vodećim evropskim fudbalskim silama. Ima dosta i troškova, bilo je i starih dugova."

Najvažnije je, ističe, da Borac ima kontinuitet kad je riječ o ino-takmičenjima.

"Šest godina zaredom smo na evropskoj sceni, što nije nimalo lako. Stabilan smo klub, što je najbitnije, i idemo sa novim trenerom u nove izazove. Čeka nas zahtjevna sezona sa 10 klubova, ali smo optimistični, vjerujem u nas i ne bih volio da se dalje širi negativna atmosfera oko kluba", zaključio je Misimović.

