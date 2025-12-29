Čelnik KK Crvena zvezda Željko Drčelić govorio o kontaktima sa Evroligom i sa NBA ligom o njenom budućem projektu u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Crvena zvezdaŽeljko Drčelić rekao je da je klub sa Malog Kalemegdana opredeljen da igra u Evroligi, ali je i potvrdio da su postojali kontakti sa NBA ligom oko njenog evropskog projekta.

"Što se tiče NBA lige, imali smo više poziva, više razgovora i iskreno, tema nam je samo Evroliga za sada, vidjećemo kako će to u budućnosti da bude", rekao je on na godišnjoj konferenciji za novinare kluba u hotelu "Kraun plaza".

Prema Drčelićevim riječima, Zvezdino opredjeljenje je da nastavi da igra u Evroligi i nakon isteka trenutnog, trogodišnjeg ugovora do 2028.

"Što se tiče budućnosti u Evroligi, vidim nas tu i pokušaću da tako bude, da budemo ravnopravni članovi Evrolige. Tačnije, da budemo u suvlasništvu Evrolige"

Vidi opis "Što se tiče NBA, imali smo više poziva": Predsjednik Zvezde Drčelić otkrio u kom takmičenju vidi klub Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Naglasio je prvi čovjek Zvezde koliko je značajno to što je potpisan višegodišnji ugovor sa Evroligom.

"Za evroligašku licencu borili smo se snažno, išli smo više puta u Barselonu na razgovore direktno sa ljudima Evrolige. Dobili smo trogodišnju licencu i jako sam srećan zbog toga, jer možemo na duže staze da planiramo kako će klub da funkcioniše", dodao je predsjednik Zvezde.

Bonus video: Željko Drčelić o NBA Evrpi