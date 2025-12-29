Čelnik KK Crvena zvezda Željko Drčelić govorio o kontaktima sa Evroligom i sa NBA ligom o njenom budućem projektu u Evropi.
Predsjednik KK Crvena zvezdaŽeljko Drčelić rekao je da je klub sa Malog Kalemegdana opredeljen da igra u Evroligi, ali je i potvrdio da su postojali kontakti sa NBA ligom oko njenog evropskog projekta.
"Što se tiče NBA lige, imali smo više poziva, više razgovora i iskreno, tema nam je samo Evroliga za sada, vidjećemo kako će to u budućnosti da bude", rekao je on na godišnjoj konferenciji za novinare kluba u hotelu "Kraun plaza".
Prema Drčelićevim riječima, Zvezdino opredjeljenje je da nastavi da igra u Evroligi i nakon isteka trenutnog, trogodišnjeg ugovora do 2028.
"Što se tiče budućnosti u Evroligi, vidim nas tu i pokušaću da tako bude, da budemo ravnopravni članovi Evrolige. Tačnije, da budemo u suvlasništvu Evrolige"
"Što se tiče NBA, imali smo više poziva": Predsjednik Zvezde Drčelić otkrio u kom takmičenju vidi klub
Naglasio je prvi čovjek Zvezde koliko je značajno to što je potpisan višegodišnji ugovor sa Evroligom.
"Za evroligašku licencu borili smo se snažno, išli smo više puta u Barselonu na razgovore direktno sa ljudima Evrolige. Dobili smo trogodišnju licencu i jako sam srećan zbog toga, jer možemo na duže staze da planiramo kako će klub da funkcioniše", dodao je predsjednik Zvezde.
