Srbin trojkom sa osam metara odveoo školu među 16 najboljih u SAD: To je bitno i za Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srednja škola Husak plasirala se među 16 najboljih u SAD, a tokom ljeta će sarađivati sa Košarkaškim klubom Partizan oko organizacije kampa u Americi.

partizan saradjuje sa top16 skolom u sad Izvor: Privatna arhiva

Pomalo je ispod radara košarkaških zaljubljenika prošla informacija da će KK Partizan ovog ljeta organizovati kamp u Sjedinjenim Američkim Državama, u saradnji sa Husak - Internacionalnom sportskom akademijom iza koje stoji tim srpskih stručnjaka. Upravo ova institucija, koja već dugi niz godina sa uspjehom radi kroz sistem američkih srednjih škola, uz adekvatno sportsko i opšte obrazovanje, iznjedrila je današnjeg prvotimca Crvene zvezde i reprezentativca Srbije, Stefana Miljenovića, kao i mnoge druge. Konsultant i saradnik ove akademije, ujedno i čovjek zadužen za individualni razvoj mladih igrača Partizana je legendarni kapiten crno-bijelih, Novica Veličković.

Tokom jučerašnjeg dana, kao veliko iznenađenje je stigla potvrda kvalitetnog rada - ISA Husak je izborila plasman u Top 16 američkih srednjih škola, savladavši u gostima čuvenu Sent Tomas Mur školu sa 91:92 (45:51) trojkom u posljednjim sekundama meča. O kakvom se uspjehu radi, najbolje ilustruju podaci da je Sent Tomas Mur prošlogodišnji finalista, kao i škola koja već 40 godina priprema vrhunske igrače za NCAA i NBA.

Sama utakmica, imala je veoma dinamičan tok, gdje su domaći i pored prednosti Husaka na poluvremenu imali +2 uoči posljednjeg napada. Ipak, mladi srpski košarkaš Dušan Erić je trojkom sa skoro osam metara donio svom timu preokret, koji je i u samom srednjoškolskom domu ispraćen velikim ovacijama. Ujedno, Erić je meč završio sa impresivnim učinkom od 31 poena i 11 skokova. U timu ISA Husak, igraju još dva mlada srpska igrača, a to su Dimitrije Pavlović koji je meč završio sa 15 poena, 7 skokova i 7 asistencija, kao i Uroš Ostojić koji je dodao 2 poena i 3 skoka. U subotu, Husak igra protiv Vermonta novu utakmicu.

Suosnivači Internacionalne sportske akademije Husak koja posluje u sklopu srednje škole Husak u državi Njujork su srpski stručnjaci, Rade Džambić i Bojan Grubišić, dok je na mjestu prvog trenera rođeni brat Stefana Miljenovića, Aleksandar. Uz njih, tu su i generalni menadžer Nemanja Marić i trener mlađeg tima Matija Milović.

U aktuelnom košarkaškom trenutku, pokretanje kampa u Americi od strane KK Partizan, predstavlja veliki korak ka praćenju rada mladih i talentovanih igrača koji žive i školuju se na ovom kontinentu. Održavanje kontakata i ulaganje u njihov razvoj, uz mogućnost da rade sa trenerima Partizana, odličan je put ka ostvarivanju dvosmjerne komunikacije gdje će usljed rastućeg trenda veliki broj igrača sa Balkana svakako otići u američke srednje škole i na koledže, ali će uz rad i razvoj biti praćeni sa ciljem da se oni najtalentovaniji, potencijalno vrate u Srbiju.

(MONDO)

KK Partizan

