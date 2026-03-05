logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladan Milojević ponovo na Kipru? Bivši trener Crvene zvezde blizu novog angažmana

Vladan Milojević ponovo na Kipru? Bivši trener Crvene zvezde blizu novog angažmana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vladan Milojević blizu angažmana na Kipru.

vladan milojevic postaje trener aek larnaka Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Doskorašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević (55) uskoro bi mogao da pronađe novi angažman. Prema posljednjim informacijama, trener rođen u Aranđelovcu karijeru bi mogao da nastavi na Kipru, u ekipi AEK-a.

AEK iz Larnake mogao bi da na klupu dovede Vladana Milojevića, nakon što je ekipu napustio Španac Idijakez. Plan je bio da u tim stigne Rikardo Sančez, ali kako se to neće desiti, Srbin je najbolja moguća zamjena.

Nakon što je napustio Crvenu zvezdu nagađalo se gdje bi Milojević mogao da nastavi karijeru. Tako su se pojavile informacije da ne bi čudilo i da krene put Bliskog istoka. Činjenica je da Milojeviću odlazak na Kipar ne bi bio nepoznanica, pošto je već imao priliku da vodi klubove sa tog podneblja (Omoniju, Apoel i Apolon).

Srpski trener odlično govori grčki, te bi se povratkom na Kipar osjećao kao kod kuće, s obzirom na to da odlično poznaje tamošnji fudbal. Takođe je poznato da je Milojević slobodan od decembra, ali i da je odbio nekoliko ponuda i sada se čeka reakcija bivšeg trenera Crvene zvezde. 

Jedno je sigurno - crveno-bijeli su pod njegovim vođstvom osvojili četiri šampionske titule i dva Kupa Srbije, čime je stekao status jednog od najboljih trenera u istoriji Zvezde.

Bonus video: 

Pogledajte

00:30
Početak utakmice, pozdrav igrača
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladan Milojević AEK Larnaka FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC