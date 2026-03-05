Vladan Milojević ponovo na Kipru? Bivši trener Crvene zvezde blizu novog angažmana

Vladan Milojević blizu angažmana na Kipru.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Doskorašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević (55) uskoro bi mogao da pronađe novi angažman. Prema posljednjim informacijama, trener rođen u Aranđelovcu karijeru bi mogao da nastavi na Kipru, u ekipi AEK-a.

AEK iz Larnake mogao bi da na klupu dovede Vladana Milojevića, nakon što je ekipu napustio Španac Idijakez. Plan je bio da u tim stigne Rikardo Sančez, ali kako se to neće desiti, Srbin je najbolja moguća zamjena.

Nakon što je napustio Crvenu zvezdu nagađalo se gdje bi Milojević mogao da nastavi karijeru. Tako su se pojavile informacije da ne bi čudilo i da krene put Bliskog istoka. Činjenica je da Milojeviću odlazak na Kipar ne bi bio nepoznanica, pošto je već imao priliku da vodi klubove sa tog podneblja (Omoniju, Apoel i Apolon).

Srpski trener odlično govori grčki, te bi se povratkom na Kipar osjećao kao kod kuće, s obzirom na to da odlično poznaje tamošnji fudbal. Takođe je poznato da je Milojević slobodan od decembra, ali i da je odbio nekoliko ponuda i sada se čeka reakcija bivšeg trenera Crvene zvezde.

Jedno je sigurno - crveno-bijeli su pod njegovim vođstvom osvojili četiri šampionske titule i dva Kupa Srbije, čime je stekao status jednog od najboljih trenera u istoriji Zvezde.

Bonus video:

Pogledajte 00:30 Početak utakmice, pozdrav igrača Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)