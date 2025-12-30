"Majstore, pa namjesti mu igru, a ne da mu se smiju": Zvezdan Terzić otkrio šta zamjera Vladanu Milojeviću

Generalni direktor Crvene zvezde otvoreno je rekao šta je zamjerio bivšem treneru Vladanu Milojeviću.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o neiskorišćenom potencijalu pojačanja crveno-bijelih Šavija Babike (25). Krilni napadač iz Gabona došao je prošlog ljeta iz Tuluza za četiri miliona evra, ali u crveno-bijelom je najprije igrao nezapažene partije u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a onda je doživio tešku povredu, prelom potkoljenice.

"Babika je bio izričita želja Vladana Milojevića. Igrao je na Kipru kada je Milojević bio tamo trener i Milojević je rekao da hoće da igra Evropu sa brzim krilima. Na jednom imam Radonjića, na drugom hoću njega. Tuluz ga je platio četiri miliona evra, a to je ozbiljan francuski klub, prva liga, odigrao je mnogo utakmica tamo i ima brzinu koja nije sporna", rekao je Zvezdan Terzić za "Mozzart sport".

Bez uvijanja je rekao šta zamjera treneru Milojeviću.

"Da li se njemu prilagodila igra? Ako dovedete igrača koji je ekstremno brz i dovedete ga zbog brzine, da gazi prostor, a date mu loptu u noge? Pa, naravno da će mu se smijati. Taj koji je brz i zna lopte, pa taj je Vinisijus. To je onda za Real Madrid. Svjesni smo njegove tehnike, ali smo svjesni i njegove brzine, pa namjesti mu majstore da se trka sa nekim, a ne da dobije loptu u noge da dribla", dodao je on.

"Da li je ovo na adresu Milojevića? Naravno da jeste"

Nije bježao Terzić od odgovora na pitanje da li se njegova kritika odnosi na odluke Vladana Milojevića.

"Da li je ovo na adresu Milojevića? Pa, naravno da jeste. Pa, koliko sam ja izgriješio ove jeseni, svi koji radimo griješimo. Naravno da je i Miloje griješio. Tražio si Babiku, a guraš mu loptu u noge, pa namjesti mu igru da se trka sa nekim. Ali ponavljam, naravno da je griješio, griješio sam i ja, ali važno je da ljudi znaju da nijedan igrač nije doveden tek tako", kazao je Terzić.

Šavi Babika odigrao je za Zvezdu ove sezone samo šest utakmica i nije ostvario gol ili asistenciju. U Ligi Evrope je propustio većinu mečeva zbog povrede, protiv Seltika u 1. kolu nije bio u rotaciji, a u posljednjem kolu je sjedio na klupi u pobjedi protiv Šturma u Gracu. Ove zime nastupa za Gabon na Kupu afričkih nacija.

