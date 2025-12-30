logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Majstore, pa namjesti mu igru, a ne da mu se smiju": Zvezdan Terzić otkrio šta zamjera Vladanu Milojeviću

"Majstore, pa namjesti mu igru, a ne da mu se smiju": Zvezdan Terzić otkrio šta zamjera Vladanu Milojeviću

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Generalni direktor Crvene zvezde otvoreno je rekao šta je zamjerio bivšem treneru Vladanu Milojeviću.

Zvezdan Terzić kritikuje Vladana Milojevića zbog Šavija Babike Izvor: MN Press/YouTube/Mozzart TV

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o neiskorišćenom potencijalu pojačanja crveno-bijelih Šavija Babike (25). Krilni napadač iz Gabona došao je prošlog ljeta iz Tuluza za četiri miliona evra, ali u crveno-bijelom je najprije igrao nezapažene partije u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a onda je doživio tešku povredu, prelom potkoljenice.

"Babika je bio izričita želja Vladana Milojevića. Igrao je na Kipru kada je Milojević bio tamo trener i Milojević je rekao da hoće da igra Evropu sa brzim krilima. Na jednom imam Radonjića, na drugom hoću njega. Tuluz ga je platio četiri miliona evra, a to je ozbiljan francuski klub, prva liga, odigrao je mnogo utakmica tamo i ima brzinu koja nije sporna", rekao je Zvezdan Terzić za "Mozzart sport".

Bez uvijanja je rekao šta zamjera treneru Milojeviću.

"Da li se njemu prilagodila igra? Ako dovedete igrača koji je ekstremno brz i dovedete ga zbog brzine, da gazi prostor, a date mu loptu u noge? Pa, naravno da će mu se smijati. Taj koji je brz i zna lopte, pa taj je Vinisijus. To je onda za Real Madrid. Svjesni smo njegove tehnike, ali smo svjesni i njegove brzine, pa namjesti mu majstore da se trka sa nekim, a ne da dobije loptu u noge da dribla", dodao je on.

"Da li je ovo na adresu Milojevića? Naravno da jeste"

Nije bježao Terzić od odgovora na pitanje da li se njegova kritika odnosi na odluke Vladana Milojevića.

"Da li je ovo na adresu Milojevića? Pa, naravno da jeste. Pa, koliko sam ja izgriješio ove jeseni, svi koji radimo griješimo. Naravno da je i Miloje griješio. Tražio si Babiku, a guraš mu loptu u noge, pa namjesti mu igru da se trka sa nekim. Ali ponavljam, naravno da je griješio, griješio sam i ja, ali važno je da ljudi znaju da nijedan igrač nije doveden tek tako", kazao je Terzić.

Šavi Babika odigrao je za Zvezdu ove sezone samo šest utakmica i nije ostvario gol ili asistenciju. U Ligi Evrope je propustio većinu mečeva zbog povrede, protiv Seltika u 1. kolu nije bio u rotaciji, a u posljednjem kolu je sjedio na klupi u pobjedi protiv Šturma u Gracu. Ove zime nastupa za Gabon na Kupu afričkih nacija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Vladan Milojević Šavi Babika Zvezdan Terzić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC