Zvezdin biser šokirao evropskog giganta golom godine: Po majstorstvu Vase Kostova će na Marakani pamtiti 2025.

Gol mladog Vasilija Kostova protiv Portoa na "Dragau" proglašen je za najljepši u 2025. godini.

Izvor: Aleksandar Secerov/© MN press, all rights reserved

Zvezdin biser Vasilije Kostov (17) strijelac je zvanično najljepšeg gola kluba u 2025. godini. Postigao ga je protiv Porta 2. oktobra, na stadionu "Dragao", u bolnom porazu ekipe Vladana Milojevića. Kostov je bio jedan od najboljih igrača na terenu u tom meču i ukrasio je nastup efektnim pogotkom.

Poslije centaršuta Tomasa Hendela iz prekida i asistencije Miloša Veljkovića, Kostov je bio na pravom mjestu da hrabro i jako šutne ka golu jednog od najboljih golmana na svijetu, Dioga Kostu, procijenjenog na oko 40 miliona evra, a sa "izlaznom klauzulom" od 75 miliona.

Pogledajte taj pogodak, koj je Zvezda proglasila za gol godine.

Pogledajte 00:25 Vasilije Kostov gol Portou Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Priznao je Kostov u novogodišnjem intervjuu za klupski sajt da je pomislio da će lopta otići preko gola. I dalje pamti i nikad neće zaboraviti uzbuđenje koje je osjetio kada mu je trener Vladan Milojević saopštio da će nastupiti protiv portugalskog velikana i najdominantnije ekipe te zemlje i ove sezone.

"Na dan utakmice sam saznao da ću igrati. Bio sam pomalo iznenađen i imao sam malo tremu pred meč. Na zagrijavanju je trema nestala. Kada sam vidio kako sam odradio zagrijavanje, znao sam da će utakmica biti dobra. Stručni štab je zaista dobro postavio utakmicu, stajali smo u srednjoj zoni sve vrijeme, bili smo sjajni, a nagrada je bio moj gol. Šutnuo sam i pomislio da će ići preko gola, ali ipak je ušlo. Sve misli su mi prošle kroz glavu, htio sam da krenem da trčim kroz glavu jer je 1:1 i hoćemo drugi gol. Tvrdim i sada da smo bili bolji u tom meču od Porta", rekao je Kostov.

Zvezdin talentovani ofanzivac postigao je ove sezone šest golova, a generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić rekao je da za njega već ima ponuda, ali i da će ostati u klubu. Pod vođstvom novog trenera Dejana Stankovića počeće pripreme za nastavak sezone u subotu, 3. januara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!