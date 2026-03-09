Nemanja Jovšić će ponovo biti u stručnom štabu Srđana Blagojevića u Partizanu.
Srđan Blagojević vratio se u FK Partizan nakon što je klub doživio katastrofu od njegovog otkaza u novembru. Priznali su tako grešku u Humskoj, prije svih Predrag Mijatović koji je naredio da se Blagojević smijeni, tako da su morali i da pristanu na uslove novog-starog trenera ako žele da se vrati.
Između ostalog, Blagojević je insistirao na odlasku Đorđija Ćetkovića iz stručnog štaba, u pitanju je sestrić Predraga Mijatovića, dok je takođe tražio i da se pod hitno vrati njegov nekadašnji saradnik Nemanja Jovšić.Izvor: MN PRESS
U pitanju je trener golmana koji je smijenjen takođe na insistiranje Predraga Mijatovića, a "Mozzart Sport" prenosi da će se Jovšić sada vratiti na staro radno mjesto. U prethodnom periodu radio je u Teleoptiku, praktično "kao po kazni", dok je umjesto njega u stručnom štabu Partizana bio Srđan Ostojić.
Za sada je poznato i da će deo stručnog štaba Srđana Blagojevića biti i Dejan Fijala i kondicioni trener Saša Semeredi, dok ostaje da se vidi da li će biti još nekih promjena u međuvremenu.
Šta dalje za Partizan?
Još jedna promjena u Partizanu: Srđan Blagojević tražio da vrate trenera kog je Peđa Mijatović "najurio"
Blagojević će zateći poprilično drugačiju ekipu u odnosu na jesenas pošto je ostao bez Jovana Miloševića, najboljeg igrača kluba, koji je najvjerovatnije i otišao iz Humske nazad u Njemačku jer je bio iznenađen promjenom trenera. U međuvremenu je Partizan doveo Zdjelara, Mitrovića, Poltera, ali se muči u formi još od decembra.
Naredni meč Partizan igra protiv TSC-a u Humskoj, a zatim do kraja "regularnog" dijela Superlige Srbije gostuje Mladosti iz Lučana, dočekuje Čukarički i ide "na noge" Novom Pazaru.
BONUS VIDEO:
(MONDO)