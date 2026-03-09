Oglasio se Rasim Ljajić: Objasnio je zašto se Partizan pokajao oko Blagojevića

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić oglasio se povodom novonastale situacije u Humskoj.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

FK Partizan odlučio je da vrati Srđana Blagojevića za trenera, pošto je klub iz Humske ozbiljno propatio zbog odluke da ga smijeni početkom novembra. Crno-bijeli su u tom periodu, dok su ekipu vodili Jovanović, Stojaković i Čakar, osvojili samo 19 bodova, pa su se posle debakla od Vojvodine na "Karađorđu" obratili starom-novom treneru za pomoć.

"Bili ste u prilici da vidite epilog glasanja (4:1 za povratak Blagojevića, prim. aut.). Postojala je diskusija, kao i argumenti za i protiv. Smatramo da je odluka ispravna i da može da podigne ekipu koja se očito nalazi u rezultatskoj krizi...", rekao je predsjednik kluba Rasim Ljajić za "Meridijan Sport" poslije burnog jutra u Humskoj:

"Ni daleko manji klubovi ne bi mogli sebi da dozvole dva poraza sa pet primljenih golova, a kamoli Partizan sa takvim ambicijama. Reakcija je bila nužna".

Ne viđa se često da klub koji se odrekao trenera dok mu ide sasvim solidno - istom tom treneru opet pozvoni na vrata i moli ga da se vrati. Rasim Ljajić priznaje da se to ne viđa svaki dan.

"Rješenje je atipično, ali to je neophodno za ovakvu situaciju u kojoj se klub nalazi. Željeli smo trenera koji poznaje ekipu i igrače, kao i stručnjak kojem neće biti neophodno vrijeme za adaptaciju. On se vraća u svoju kuću. To su razlozi koji su nas motivisali da vratimo Blagojevića", dodao je Rasim Ljajić.

Inače, Blagojević će zbog ove odluke Partizana sigurno povući tužbu protiv kluba, pa se vratiti i završiti započeti posao, pošto ima ugovor do ljeta. Sa njim izgleda u Humskoj imaju i duže planove.

"Najprije je važno da vratimo pozitivnu klimu u klub i oko kluba. Ona će potom uticati na povratak publike na stadion. Vjerujemo da će dolazak Blagojevića prijati igračima, jer su navikli na njegov sistem, rad, disciplinu, modalitete trenera. Nadamo se da će ih to vratiti na pobjednički kolosijek. Prvenstvo nije završeno, ima još da se igra. Poseban akcenat stavljamo na pripreme ekipe za novi ciklus evropskih takmičenja i narednu sezonu. To su dva ključna cilja - da ostvarimo što bolje rezultate i pobjeđujemo do kraja prvenstva, te da onda iz toga u pozitivnom tonu dočekamo kvalifikacije", zaključio je Rasim Ljajić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!