Jovo Lukić ponovo u reprezentaciji BiH! Barbarez saopštio spisak za martovski baraž za Mundijal

Na spisku je i bivši igrač Borca, koji briljira ove sezone u rumunskom prvenstvu.

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača za martovski baraž za plasman na Mundijal 2026.

Bh. tim će 26. marta u Kardifu odmjeriti snage sa Velsom, a ukoliko ostvari trijumf, pet dana kasnije će na Bilinom polju ukrstiti koplja sa boljim iz duela Italije i Sjeverne Irske.

Barbarez je, između ostalog, na spisak uvrstio i Jovu Lukića, bivšeg napada Borca, a sada uzdanicu Univerzitatee iz Kluža, koji briljira u tekućoj sezoni rumunskog prvenstva. Lukić je u ovoj takmičarskoj godini na 25 mečeva postigao 15 golova i sasvim zasluženo je poziv u državni tim otišao i na njegovu adresu.

Lukić je do sada odigrao jedan meč za reprezentaciju BiH. Desilo se to u decembru 2021. godine, u prijateljskoj utakmici protiv SAD.

Na spisku su: Nikola Vasilj (Sankt Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo), Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfika), Nihad Mujakić (Gacijantep), Nikola Katić (Šalke), Tarik Muharemović (Sasuolo), Denis Hadžikadunić (Sampdorija), Stjepan Radeljić (Rijeka), Nidal Čelik (Lans), Ivan Šunjić (Pafos), Benjamin Tahirović (Brendbi), Dženis Burnić (Karlsrue), Amir Hadžiahmetović (Hal siti), Ivan Bašić (Astana), Amar Memić (Viktorija), Esmir Bajraktarević (PSV), Kerim Alajbegović (Salcburg), Armin Gigović (Jang Bojs), Ermedin Demirović (Štutgart), Jovo Lukić (Univerzitatea Kluž), Samed Baždar (Jagjelonija), Edin Džeko (Šalke 04) i Haris Tabaković (Borusija Menhengladbah).

Pretpozive su bili: Dario Šarić (Antalijaspor), Emir Karić (Šturm) i Jusuf Gazibegović (Šturm).

"Pred nama je veoma važno okupljanje i prilika da napravimo veliki uspjeh. Vjerujem u ovu ekipu i u ono što radimo i nadam se da ćemo 31. marta igrati finale baraža pred našom publikom. Na spisku su igrači za koje vjerujemo da mogu odgovoriti zahtjevima ovako važnih susreta. Tu su, u odnosu na prethodna okupljanja, dva nova igrača, Nidal Čelik i Jovo Lukić. Oni su svojim igrama i formom u posljednje vrijeme skrenuli pažnju na sebe", rekao je Barbarez, dodavši:

"Znamo da nas u Kardifu očekuje težak meč protiv Velsa, ali naš cilj je da odigramo hrabro i ponosno i da pokušamo izboriti pozitivan rezultat koji bi nas doveo korak bliže plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da ova reprezentacija ima kvalitet za velike stvari", riječi su Barbareza, koji će zvaničnu konferenciju za novinare, povodom baraža za plaman na prvenstvo svijeta, održati 23. marta u prostorijama FS BiH u Sarajevu.

