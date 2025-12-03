logo
Transfermarkt ažurirao cijene "zmajevima": Vrijednost Esmira Bajraktarevića porasla za 2 miliona evra!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bajraktarević je sada među najskupljim bh. igračima.

Najskuplji fudbaleri BiH Izvor: Fudbalski savez BiH

Specijalizovani portal Transfermarkt ažurirao je vrijednosti reprezentativaca BiH na fudbalskom tržištu.

Značajan pomak napravio je 20-godišnji prvotimac PSV-a Esmir Bajraktarević, koji je sjajnim golom protiv Rumunije u Zenici (3:1) poveo bh. tim ka ovjeravanju baraža za Mundijal 2026. Kako piše portal reprezentacija.ba, Bajraktarevićeva cijena porasla je za 2 miliona evra i sada vrijedi 5, baš kao i Adrian Leon Barišić (Bazel) i Kerim Alajbegović (Salcburg).

Inače, na listi najskupljih "zmajeva" prednjači Ermedin Demirović, jedini čija cijena, prema podacima Transfermarkta, prelazi 20 miliona evra (22). Na drugoj poziciji je Anel Ahmedhodžić, koji trenutno vrijedi 16 miliona, dok se kvaliteti Amara Dedića procjenjuju na 13 miliona.

Sead Kolašinac i Tarik Muharemović vrijede po sedam miliona evra, nakon čega slijede već pomenuti Bajraktarević, Barišić i Alajbegović.

Najskuplji fudbaleri BiH

Ermedin Demirović – 22 miliona evra

Anel Ahmedhodžić – 16

Amar Dedić – 13

Sead Kolašinac, Tarik Muharemović – 7

Esmir Bajraktarević, Adrian Leon Barišić, Kerim Alajbegović – 5

Nikola Vasilj, Rade Krunić, Amir Hadžiahmetović – 4.5

Jusuf Gazibegović, Benjamin Tahirović, Armin Gigović – 3

(mondo.ba/reprezentacija.ba)

