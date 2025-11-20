Sergej Barbarez nakon teškog žrijeba baraža za Mundijal: Moja jedina želja je bila da finale igramo kod kuće

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez prokomentarisao je žrijeb baraža za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koji je u četvrtak održan u sjedištu FIFA u Cirihu.

"Zmajevi" su danas dobili protivnika u baražu!

U pitanju je selekcija Velsa, protiv koje će "zmajevi" igrati najvjerovatnije u Kardifu u polufinalu baraža, a u eventualnom finalu, odmjeriće snage sa boljim iz dvoboja između selekcija Italije i Sjeverne Irske.

Taj finalni meč biće odigran u BiH, ukoliko izabranici Sergeja Barbareza uspiju da eliminišu Velšane.

"Mislim da je ovo izvlačenje s kojim možemo živjeti. Vels je kvalitetna i ozbiljna ekipa, pogotovo na svom terenu, ali i mi imamo svoje adute i vjeru u ono što radimo. To će biti zahtjevna utakmica, ali potpuno sam uvjeren da ćemo se dobro pripremiti i pružiti maksimum. Jedina moja želja bila je da eventualno finale igramo kući. To će biti veliki motiv za sve nas. Prvo moramo odraditi veliki posao u Velsu, a ako to uspijemo, na našem stadionu tražićemo kartu za Svjetsko prvenstvo", rekao je Barbarez, a prenio zvanični sajt Fudbalskog saveza BiH.

Meč polufinala biće održan 26. marta, finale je zakazano pet dana kasnije, a žrijeb za grupe na Mundijalu 5. decembra u Vašingtonu.

