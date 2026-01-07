logo
Viknuo Dončiću da je "đubre", Luka uzvratio na uvrede čim je pogodio nemogući koš

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Luka Dončić neće prećutati kada ga vrijeđaju na NBA terenima

Luka Dončić svađa sa navijačem zbog uvreda Izvor: x.com/LADEig

Luka Dončić ušao je u verbalni okršaj sa jednim navijačem Nju Orleansa u pobjedi svojih Lejkersa u gostima, 111:103. Poslije izuzetno teškog šuta za tri poena, koji je pogodio, Dončić se okrenuo ka navijaču ko mu je dobacio "đubre" dok je Slovenac ulazio u sve težu situaciju.

"Šta si rekao kretenu? Šta si rekao, ha?", rekao je Dončić očigledno do kraja motivisan uvredama. Za to vrijeme, Lebron Džejms ga je čekao na polovini terena, da zajedno proslave veliku Lukinu trojku. Svi su vidjeli njegovu svađu sa navijačem na kameri, ali još niko iz ovog ugla:

Lejkersi su u Nju Orleansu pobijedili 111:103 uz po 30 poena Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, koji je posle meča odao priznanje Slovencu.

Poslije javnih kritika trenera Džej-Džej Redika na račun fokusa svojih igrača, Lejkersi su počeli da igraju bolje i trenutno imaju skor 23-11, a u posljednjih pet utakmica pobijedili su u četiri.

Luka Dončić NBA liga

