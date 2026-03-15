Luis Hamilton otkrio kakav pakao prolaze vozači: "Izgubim 4 kg za manje od 2 sata"

Autor Goran Arbutina
Luis Hamilton objasnio je ekstremne fizičke napore vozača Formule 1 tokom trka

Luis Hamilton o naporima vozača tokom trke Formule 1 Izvor: EPA/ALI HAIDER/Instagram/thegrahamnortonshowofficial

Legendarni vozač Formule 1 Luis Hamilton (41) tvrdi da tokom trke izgubi i do četiri kilograma, kao i da ga takmičenje u F1 sprečava da se nabilduje. Objasnio je napore kojima su izloženi vozači i na trenutak ostavio bez teksta sagovornike u šouu irskog voditelja Grejema Nortona.

"Ako imam kliogram više nego što bi trebalo, mogu da izgubim do dvije sekunde u toku trke", objasnio je Hamilton (41), sedmostruki šampion svijeta.

  • "Tokom trke izgubim do četiri kilograma, za sat i 45 minuta", dodao je i on.
  • "To je zato što postane prevruće, zar ne? Na primjer, u Singapuru i Maleziji", pitao ga je voditelj.
  • "Da, te dvije (staze) su 'ubice', ali razlog je i to da je nevjerovatno fizički zahtjevno", objasnio je Britanac.

"Vaše tijelo hoće u drugu stranu"

Kako tijelo podnosi brzinu od 300 kilometara na sat?

"G-sila kojoj smo izloženi... Kada idete do 300 kilometara na sat, u tim krivinama vaše tijelo želi da ode u drugom pravcu. Zato morate da imate zaista čvrst trup, ne možete biti veliki i nabildovani. Da imam preveliku masu u ramenima i grudima, onda bi mi težina bila prevelika. Zato moram da radim dosta čučnjeva za svoju zadnjicu", nasmijao se Hamilton.

Hamilton je u Formuli 1 još od 2007. godine i trenutno je od njega stariji samo Fernando Alonso (44), takođe bivši šampion svijeta koji će na ljeto napuniti 45 godina. Prati ih takođe dugovečni Niko Hulbenberg, vozač debitanta u F1 - Audija.

