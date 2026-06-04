"Gradiška, vratio sam se!" Ognjen Škorić nakon 9 godina ponovo u Kozari!

Provjereni ofanzivac oblači dres matičnog kluba.

Izvor: FK Kozara

Nakon 9 godina, Ognjen Škorić ponovo oblači dres Kozare!

Ofanzivni vezista rođen 1993. godine upravo u Gradišci otišao je iz kluba u ljeto 2017. godine, obukavši dres Jedintva iz Žeravice. Branio je boje ovog kluba pet godina prije nego što je sredinom 2022. godine zadužio opremu Laktaša, iz kojih se i vraća u matični klub.

Škorić je dijete kluba iz grada na Savi, a prvi put je iz Kozare otišao početkom 2013. godine prešavši u Donji Srem. U ovom klubu je proveo šest mjeseci nakon čega se vratio u Kozaru, dok je novi odlazak uslijedio početkom 2015. godine, kada je obukao dres bijeljinskog Radnika.

Igrao je potom i za Tekstilac i Borac prije nego što je u februaru 2017. godine ponovo došao na stadion "Velimir Sombolac". Ostao je jednu polusezonu, međutim ovog juna je odlučio da je došlo vrijeme za treći povratak među crveno-bijele iz Gradiške.

Podsjetimo, Kozara je nedavno za novog trenera imenovala Igora Jankovića, koji će na klupi naslijediti Vladu Jagodića.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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