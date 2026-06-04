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Dvije nepoznanice u ABA 2 ligi: BiH (za sada) na 2 predstavnika, da li će ih biti još?

Dvije nepoznanice u ABA 2 ligi: BiH (za sada) na 2 predstavnika, da li će ih biti još?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Za sada su poznata imena 14 od ukupno 16 učesnika ABA 2 lige.

Ko će igrati u ABA 2 ligi sezona 2026 2027 Izvor: Facebook/KK Borac Banjaluka

Takmičarska godina 2026-2027 u ABA 2 ligi biće 9. po redu.

Planirano je, kao i prošle godine, da u drugorazrednom jadranskom takmičenju nastupa 16 timova, koji bi činili jedinstvenu tabelu. Biće formirana četiri šešira, koje će činiti po isto toliko timova, a svaki tim će odigrati dvije utakmice, po jednu na domaćem i gostujućem terenu, protiv dvije ekipe iz svih šešira.

Za razliku od prošle sezone, u ABA 2 ligi neće biti košarkaša Širokog, koji su u svojoj sedmoj sezoni u ovom takmičenju osvojili titulu i izborili povratak u jaču diviziju, u kojoj su posljednji put nastupili u sezoni 2013-14.

Prema sadašnjem stanju stvari, Bosnu i Hercegovinu će predstavljati dva tima – KK Borac Banja Luka i OKK Sloboda Tuzla. Postoji, međutim, mogućnost da neki od bh. klubova dobiju jednu od dvije specijalne pozivnice za takmičenje.

Sva preostala mjesta su popunjena, pa će tako u novoj ABA 2 sezoni, pored pomenutih klubova iz BiH, igrati predstavnici Hrvatske Dubrovnik, Samobor i Split (ispao iz ABA 1 lige), crnogorski timovi Sutjeska i Primorje 1945, ekipe iz Sjeverne Makedonije MZT, TFT i Madžari, predstavnici Srbije Zlatibor i Sloboda Užice te slovenački klubovi GGD Šenčur i Helios.

POTVRĐENI UČESNICI ABA 2 LIGE U SEZONI 2026-2027

OKK Sloboda Tuzla, KK Borac Banja Luka (BiH)
Dubrovnik, Samobor, Splir (Hrvatska)
Sutjeska, Primorje 1945 (Crna Gora)
MZT, Madžari, TFT (Sjeverna Makedonija)
Zlatibor, Sloboda Užice (Srbija)
GGD Šenčur, Helios (Slovenija)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

ABA 2 košarka

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