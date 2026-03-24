Jahorina eliminisana iz ABA 2 lige: Široki slavio na Palama i izborio polufinale

Dragan Šutvić
Ekipa Jahorine nije uspjela da savlada Širokobriježane i četvrtfinalnu seriju vrati u Hercegovinu.

Jahorina - Široki Izvor: Jahorina Pale

Košarkaši Jahorine nisu uspjeli da pred domaćom publikom savladaju ekipu Širokog i vrate četvrtfinalnu seriju plej-ofa ABA 2 lige u Hercegovinu.

Paljani su večeras u dvorani Peki doživjeli poraz razlikom od poena (71:78), čime je Široki zakazao polufinalne okršaje sa Vojvodinom ili Heliosom. Prvi meč između ova dva tima, odigran u Novom Sadu, završen je trijumfom tima iz Domžala (76:87), koji će Novosađane dočekati sutra (srijeda) sa početkom u 18.00 časova.

Prva četvrtina večerašnjeh bh. derbija pripala je gostima, koji su pred drugi kvartal bili u prednosti od sedam poena (14:21). Paljani su se, međutim, revanširali rivalu, odlično odigravši drugi desetominutni kvartal, poslije kojeg su na petnaestominutnu pauzu otišli uz +8 (41:33).

Ispostavilo se, ipak, da je pitanje pobjednika riješeno rezultatskim preokretom u trećoj dionici. Široki je postigao 29, a primio 16 poena, i pred kvartal odluke ušao uz pet poena prednosti (57:62), što je do kraja bilo neuhvatljivo za domaći tim.

Drugi polufinalni par činiće pobjednici serija između Zlatibora i TFT-a, odnosno Sutjeske i Slobode.

