Bh. derbi pripao Širokom: Ekipa sa Pecare povela u četvrtfinalu ABA 2 lige

Dragan Šutvić
Širokobriježani su meč riješili u svoju korist zahvaljujući odlično odigranoj posljednjoj dionici.

ABA 2 Široki Jahorina Izvor: KK Široki/Antonio Slišković

Košarkaši Širokog stekli su prednost protiv Jahorine u četvrtfinalnoj seriji ABA 2 lige.

Ekipa sa Pecare trijumfovala je večeras pred domaćom publikom rezultatom 74:64, a priliku da ovjeri plasman u polufinalnu fazu imaće 24. marta na Palama. Ukoliko Jahorina izjednači, majstorica će se ponovo igrati u Širokom Brijegu, 31. marta.

Presudna je u večerašnjem duelu bila posljednja četvrtina, u kojoj su gosti uspjeli da postignu samo 9 poena. Trideset minuta se vodila rovovska bitka na parketu Pecare, u završni kvartal se ušlo u egalu (55:55), da bi tim Marijana Bagarića završnih 10 minuta riješio dvocifrenom razlikom.

Josip Bilinovac prednjačio je u domaćem taboru sa 17 poena, Matej Bošnjak je dodao 15, a Miha Škedelj 12 poena. Kod Jahorine, prvo ime bio je Marko Kovačević sa 25 poena, dok se na 16 zaustavio Jovan Gutalj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

