Bh. derbi pripao Širokom: Ekipa sa Pecare povela u četvrtfinalu ABA 2 lige

Širokobriježani su meč riješili u svoju korist zahvaljujući odlično odigranoj posljednjoj dionici.

Izvor: KK Široki/Antonio Slišković

Košarkaši Širokog stekli su prednost protiv Jahorine u četvrtfinalnoj seriji ABA 2 lige.

Ekipa sa Pecare trijumfovala je večeras pred domaćom publikom rezultatom 74:64, a priliku da ovjeri plasman u polufinalnu fazu imaće 24. marta na Palama. Ukoliko Jahorina izjednači, majstorica će se ponovo igrati u Širokom Brijegu, 31. marta.

Presudna je u večerašnjem duelu bila posljednja četvrtina, u kojoj su gosti uspjeli da postignu samo 9 poena. Trideset minuta se vodila rovovska bitka na parketu Pecare, u završni kvartal se ušlo u egalu (55:55), da bi tim Marijana Bagarića završnih 10 minuta riješio dvocifrenom razlikom.

Josip Bilinovac prednjačio je u domaćem taboru sa 17 poena, Matej Bošnjak je dodao 15, a Miha Škedelj 12 poena. Kod Jahorine, prvo ime bio je Marko Kovačević sa 25 poena, dok se na 16 zaustavio Jovan Gutalj.

(mondo.ba)