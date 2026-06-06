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Odbojkašice Srbije glatko poražene pred 17.000 navijača Kine

Odbojkašice Srbije glatko poražene pred 17.000 navijača Kine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentativke Srbije izgubile u tri seta.

Srbija glatko izgubila u Kini Odbojkasice pale pred 17.000 navijaca Kine Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Reprezentativke Srbije glatko su izgubile od Kine u Ligi nacija u Nanđingu, 21:25, 21:25, 21:25. Izabranice Zorana Terzića igrale su bez Aleksandre Uzelac i u kombinovanom sastavu doživjele drugi poraz ove nedjelje, poslije neuspjeha protiv Poljske u petak i pobjede protiv Tajlanda na otvaranju takmičenja u srijedu.

Domaćin je pred 17.000 gledalaca nanio srpskom timu poraz koji je pokazao da se odbojkašice Srbije nisu oporavile od dramatičnog poraza protiv Poljske u petak. U određenim trenucima nedostajalo je hrabrosti i odlučnosti u igri srpskog tima, koji će posljednji meč u Kini odigrati u nedjelju protiv Belgije.

S po 14 poena najefikasnije u timu Srbije bile su mlade odbojkašice Anja Zubić (21) i Branka Tica (22).

(MONDO)

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Tagovi

odbojkašice Srbija Kina

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