Srbija ide na Svjetsko prvenstvo: Velika pobjeda rukometaša u "Pioniru"

U-18 reprezentacija Srbije pobijedila je Poljsku na Evropskom prvenstvu u Beogradu i igraće na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kadetska reprezentacija Srbije u rukometu plasirala se na Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pobjedom protiv Poljske u razigravanju za plasman na Evropskom prvenstvu u hali "Pionir", srpska U-18 selekcija izborila je svoje mjesto na svjetskoj smotri. Nastup na EP u Beogradu završiće u nedjelju, utakmicom protiv Švedske za 13. mjesto i ući će u taj susret rezultatski rasterećena.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Filip Blečić sa 11 golova, uz njega su se u strijelce upisivali i Aleksandar Stojković sa 8, Vukašin Babić sa 5, Mihajlo Popović sa 4, Uroš Gugolj sa 3, Stefan Stojinović sa 2, Strahinja Stanojlović 1, Uroš Perić 1...

Igrali su i Filip Kočanović, Dušan Radanović, Damian Nikolić, Teodor Dukić, Maksim Stojadinov i Filip Marković.

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