Novi predsjednik Sudijske komisije FSS je Frank de Bleker koji je pričao o svemu što planira u srpskom fudbalu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Novi predsjednik Sudijske komisije FSS je Frank de Bleker koji je poslije sastanka sa sudijama i predstavnicima klubova imao susret i sa predstavnicima medija u Sportskom centru FSS. Obavijestio je i novinare o informacijama koje su predstavljene arbitrima i klubovima kako bi svi krenuli sa iste polazne tačke. Glavni de+io prezentacije bio je posvećen novim smjernicama FIFA i UEFA i novim izmjenama pravila igre.

"Dolazim iz Belgije bez ikakvih veza sa klubovima, medijima ili bilo kojim drugim činiocima fudbalske igre. U prvim nedjeljama želim prije svega da posmatram, da upoznam sudije, klubove, takmičenje, ali i medije. Vi ste veoma važan dio fudbalskog sistema, jer kreirate imidž lige, klubova, sudija, ali i mene lično kao predsjednika Sudijske komisije. Želim da razgovaramo, da se razumijemo i da svi zajedno budemo ambasadori srpskog fudbala i Fudbalskog saveza Srbije. Srbija je ponosna fudbalska zemlja i taj ponos moramo da pokažemo Evropi", rekao je de Bleker i dodao da će se u Srbiji primjenjivati UEFA filozofija suđenja.

Vidi opis "Ako se ovo desi u Srbiji, odmah se daje žuti karton": De Bleker preuzeo Sudijsku komisiju FSS Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Kroz veliki broj video primjera detaljno je objasnio koja ponašanja igrača, trenera i članova stručnih štabova više neće biti tolerisana i da je neophodno kontrolisati emocije.

"Sudija može da pogriješi, kao što igrač može da promaši penal. Može da pogriješi i VAR. Svi smo ljudi. Najvažnije je da ostanemo skromni i da iz svake situacije učimo. Evo recimo primjer ponašanje selektora Engleske Tuhela je bilo za žuti karton na Mundijalu, nije sankcionisano. Četvrti sudija mora da reaguje i da mu kaže da ga smiri, ako ne reaguje, mora da obavijesti glavnog. Ovaj drugi snimak je sa meča Egipta i Belgije gdje je selektor Egipta previše emotivan, pogledajte šta radi. Kao da hoće da pleše sa arbitrom i to nije prihvatljivo. Ukoliko se ovako nešto desi u Srbiji, želim da trener dobije makar žuti karton, što je i logično", zaključio je de Bleker.

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