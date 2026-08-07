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"Znam zašto sam u Partizanu": Baba predstavljen u Humskoj, tvrdi da je uradio istraživanje o klubu

"Znam zašto sam u Partizanu": Baba predstavljen u Humskoj, tvrdi da je uradio istraživanje o klubu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Idrisu Baba je i zvanično predstavljen kao novo pojačanje Partizana. Imao je i kratak razgovor sa novinarima u Humskoj.

Idrisu Baba novi igrač Partizana Izvor: FK PARTIZAN

Partizan je i zvanično predstavio novo pojačanje. Idrisu Baba je stigao u klub kao pozajmljen igrač. Tim povodom je u Humskoj održana konferencija za medije na kojoj je i on sam govorio i otkrio da mu se već dopada srpska prestonica.

"Već mi se sviđa Beograd, išao sam do tržnog centra da jedem, vidio sam neka nova mjesta, uživam", rekao je Baba na početku.

Istakao je da se "uradio domaći" kada je u pitanju informisanje o klubu.

"Prije razgovora sa klubom sam uradio istraživanje, vidio ponešto o klubu, čitao sam o istoriji kluba, ima dobru istoriju, trenutna situacija nije laka, prošao je kroz neke faze. Ovdje sam, nadam se da ću naučiti još više i da ću imati interesantne momente."

Svjestan je šta se od njega očekuje, poznaje i neke naše igrače poput Matije Nastasića pošto su igrali u Majorci.

"Znam zašto sam ovdje, čast mi je što sam ovdje. Navijači mogu da očekuju da ću dati maksimum, da ću pomoći timu. Znam da ekipa napreduje, ja sam tu da pomognem ekipi da bude na pravom putu. Nastasića se sjećam, pamtim ga po dobrom, ali nismo mnogo pričali o Partizanu", jasan je Baba.

Izvor: FK PARTIZAN

"Igrao sam protiv njega"

O njegovim kvalitetima je pričao i sportski direktor Radosav Petrović.

"Dolazi iz Španije, ima iskustvo igranja u Španiji, reprezentativac je Gane. Igrao sam protiv njega, poznajem ga. Profil je igrača koji nam je bio neophodan i tražili smo takvog igrača dva mjeseca. Govorili smo o njemu kada sam stigao, ali tada su okolnosti bile takve da nismo mogli. Hvala Almeriji koja nam je izašla u susret. Htjeli smo da ga registrujemo za ovu rundu kvalifikacija, iz Lisabona je došao u Španiju, pa u Srbiju, bila je "gimnastika" prava, nismo mogli da ga registrujemo, ali smo presrećni što je ovdje. Ima karakteristike koje su nam neophodne. Siguran sam da ćemo napraviti dobre stvari u Partizanu", rekao je Petrović.

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Tagovi

fudbal FK Partizan Idrisu Baba transferi

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