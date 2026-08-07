"Dugujem vam objašnjenje": Radosav Petrović otkrio sve, od ćutnje do plata u Partizanu

Radosav Petrović se prvi put oglasio otkako je stigao u Partizan i objasnio je zašto se do sada nije javljao. Pričao je o dolasku Idrisua Babe, ali i o platama igrača i novim potezima.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan je konačno doveo Idrisua Babu. Defanzivni vezista iz Gane i reprezentativac svoje države stigao je iz Almerije nakon nekih problema oko registracije koji su se ispriječili i nisu mu dozvolili da ranije potpiše ugovor. Iskusni 30-godišnji vezista iz Akre cijelu karijeru je do sada igrao u Španiji za Leganjes, Majorku, Barakaldo i Almeriju.

Obratio se novi fudbaler Partizana, a nakon toga je govorio i Radosav Petrović. Sportski direktor Partizana naglasio je da postoji razlog zbog kog se do sada nije oglašavao i obraćao medijima.

"Dugujem vam objašnjenje zašto se nisam oglašavao. Čekao sam da bude momenat za to. Druga stvar, igrači i trener su protagonisti i ne bi trebalo ja da budem u prvom planu i da pričamo o racionalnijim stvarima. Hvala navijačima za podršku na utakmici protiv Tobola. Izvještaj svih delegata je bio bez ikakvih primjedbi i to nam olakšava posao. Podrška nam je nepohodna i vjerujemo u pozitivan ishod i u revanšu i nadamo se punom stadionu u plej-ofu", rekao je Radosav Petrović.

Pitali su ga novinari koliko je pojačanja još planirano i da li je tim kompletiran, pa je govorio o planovima u narednom periodu Radosav Petrović. Takođe je govorio i o platama igrača.

"Prije početka priprema su došla četiri igrača, pa je došao Brazilac Že, stigao je i Baba. Pokušaću da budem kratak. Svima je jasno kakva je ekonomska situacija u klubu i kroz kakav period prolazi klub u posljednje vrijeme. Jasno nam je da navijače ne zanimaju dugovi, finansije, organizaciju, da ih interesuje samo rezultat. To je prirodno za veliki klub. Finansijski okviri su limitirani, najplaćeniji igrač ima platu 20.000 evra. Nismo u situaciji da platimo veliko obeštećenje za igrača", naglasio je on pa je istakao kakve igrače može da dovede Partizan.

"Da bi došao kod nas mora da bude slobodan ili da imamo pozajmicu sa mogućnošću otkupa. Da ne bude situacija kao sa Jocom Miloševićem. Slobodni igrači žele veći novac i to je prirodno. Oni koji dolaze na pozajmicu, svi klubovi hoće da prodaju one koji nisu u prvom planu i to se dešava u avgustu uglavnom. Zato ranije neke stvari nismo mogli da realizujemo. Nismo htjeli da dovodimo igrača reda radi, samo da bismo ih dovodili. Možda smo zato u nekim momentima zakasnili. Ne možemo da rizikujemo da promašimo četiri igrača. Period tranzicije je osjetljiv. Moja odgovornost kao sportski direktor je da obezbijedi treneru tim kakav želi. Nisam došao ovdje da se razbacujem i da trošim veliki novac. Partizan da je u dobroj situaciji doveo bi dokazanog sportskog direktora i dao bi mu 300 ili 500.000. Ja sam ovdje jer znam kako klub funkcioniše, kako diše, ovdje je dosta bivših igrača Partizana što me raduje. Hoćemo da ispunimo želje stručnog štaba, ali da budemo racionalni sa finansijama."