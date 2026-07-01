Radosav Raća Petrović je imenovan za novog sportskog direktora Partizana

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana Radosav Raća Petrović imenovan je za novog sportskog direktora kluba iz Humske. Ugovor je potpisan do juna 2028. godine, izvijestili su iz crno-bijelog tabora. Bivši reprezentativac Srbije je jedan od igrača koji su obilježili uspješan period Partizana od 2008. do 2011. godine, a sada u Humskoj ima novu ulogu.

U dresu Partizana Radosav Petrović je odigrao 107 zvaničnih utakmica i postigao 20 golova. Sa crno-bijelima je osvojio pet trofeja – tri titule prvaka Srbije i dva Kupa Srbije. Bio je dio generacije koja je osvajala trofeje i predstavljala Partizan na evropskoj sceni, uključujući i nastup u Ligi šampiona. Njegovi nastupi, golovi, odnos prema dresu i veza sa navijačima učinili su ga jednim od prepoznatljivih igrača tog perioda, naveo je klub u najavi novog sportskog direktora.

Vidi opis Zvanično: Radosav Petrović novi sportski direktor Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Petrović je prije godinu dana okačio kopačke o klin, pa će novi posao biti i izazov i početak drugačijeg poglavlja života. Tokom karijere nosio je dresove Jedinstva sa Uba i Radničkog iz Obrenovca, dok je u Partizanu bio od 2008. do 2011. godine. Popularni Raća igrao je i za Blekburn Rovers, Genčlerbirligi, Dinamo Kijev, Sporting iz Lisabona, Rio Ave, Almeriju, Saragosu, Ordabasi i APOEL. Sa Partizanom je bio šampion Srbije 2009, 2010. i 2011. godine, dok je dva puta osvojio Kup, 2009. i 2011.

"FK Partizan želi Radosavu Petroviću mnogo uspjeha na funkciji sportskog direktora, uz uvjerenje da će svojim fudbalskim iskustvom i posvećenošću dati značajan doprinos ostvarenju sportskih ciljeva crno-bijelih", dodaje se u objavi kluba.