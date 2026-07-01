Radosav Raća Petrović je imenovan za novog sportskog direktora Partizana
Bivši fudbaler Partizana Radosav Raća Petrović imenovan je za novog sportskog direktora kluba iz Humske. Ugovor je potpisan do juna 2028. godine, izvijestili su iz crno-bijelog tabora. Bivši reprezentativac Srbije je jedan od igrača koji su obilježili uspješan period Partizana od 2008. do 2011. godine, a sada u Humskoj ima novu ulogu.
U dresu Partizana Radosav Petrović je odigrao 107 zvaničnih utakmica i postigao 20 golova. Sa crno-bijelima je osvojio pet trofeja – tri titule prvaka Srbije i dva Kupa Srbije. Bio je dio generacije koja je osvajala trofeje i predstavljala Partizan na evropskoj sceni, uključujući i nastup u Ligi šampiona. Njegovi nastupi, golovi, odnos prema dresu i veza sa navijačima učinili su ga jednim od prepoznatljivih igrača tog perioda, naveo je klub u najavi novog sportskog direktora.
Zvanično: Radosav Petrović novi sportski direktor Partizana
Petrović je prije godinu dana okačio kopačke o klin, pa će novi posao biti i izazov i početak drugačijeg poglavlja života. Tokom karijere nosio je dresove Jedinstva sa Uba i Radničkog iz Obrenovca, dok je u Partizanu bio od 2008. do 2011. godine. Popularni Raća igrao je i za Blekburn Rovers, Genčlerbirligi, Dinamo Kijev, Sporting iz Lisabona, Rio Ave, Almeriju, Saragosu, Ordabasi i APOEL. Sa Partizanom je bio šampion Srbije 2009, 2010. i 2011. godine, dok je dva puta osvojio Kup, 2009. i 2011.
"FK Partizan želi Radosavu Petroviću mnogo uspjeha na funkciji sportskog direktora, uz uvjerenje da će svojim fudbalskim iskustvom i posvećenošću dati značajan doprinos ostvarenju sportskih ciljeva crno-bijelih", dodaje se u objavi kluba.