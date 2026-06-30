logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan na udaru UEFA: Ogromna novčana kazna za crno-bijele

Partizan na udaru UEFA: Ogromna novčana kazna za crno-bijele

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Fudbalski klub Partizan kažnjen je od strane UEFA zbog kršenja finansijskih pravila.

Rasim Ljajić Izvor: MN PRESS

UEFA je izrekla novčanu kaznu Partizanu zbog kršenja finansijskih propisa, saopšteno je iz sjedišta evropske kuće fudbala u Nionu. Crno-bijeli će morati da uplate 200.000 evra i neće imati mogućnost žalbe na ovu odluku.

Odluku je donijelo Tijelo za finansijsku kontrolu klubova (CFCB), koje je tokom provjere poslovanja utvrdilo da Partizan u trogodišnjem periodu zaključno sa 2025. godinom nije ispunio određene zahtjeve koji se odnose na pravila o zaradi. Pored beogradskog kluba, pod sankcijama su se našli i Juventus, Njukasl, Nica, Santa Klara i Astana. Najveću kaznu dobio je Juventus, koji će morati da izdvoji čak 20 miliona evra, dok je Njukaslu određena upola manja sankcija.

Kako navodi UEFA, svi pomenuti klubovi prihvatili su sporazum o poravnanju i saglasili se sa zaključcima da nisu u potpunosti ispunili finansijske obaveze propisane pravilnicima evropske kuće fudbala.

Osim novčane kazne, Partizan je pristao i na dodatne mjere, pa će u narednom periodu imati ograničenja kada je riječ o registraciji novih igrača na A listi za evropska takmičenja.

Bonus video: 

Pogledajte

01:16:40
Priča za medalju; Nemanja majdov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

UEFA FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC