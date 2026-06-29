Saša Ilić, trener Partizana, otvoreno govori o izazovima pred ekipom u Sloveniji i naglašava važnost discipline i intenziteta.

Izvor: Youtube / FK Partizan Beograd

FK Partizan preselio se u Sloveniju gdje će odraditi drugi deo priprema za narednu takmičarsku sezonu, a trener Saša Ilić istakao je da je zadovoljan kako je ekipa radila prije selidbe u Mariborsko Pohorje.

"Čeka nas pet pripremnih utakmica, dovoljno prostora za sve igrače da dobiju minutažu. Bitno je da na svakom treningu daju maksimum i prate instrukcije stručnog štaba. Da izbjegnemo povrede i da se spremni vratimo u Beograd", rekao je Saša Ilić i naglasio šta očekuje od crno-bijelih.

Vidi opis Saša Ilić bez dlake na jeziku: "Nisam ni spasilac, ni čudotvorac" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Partizan mora da igra mnogo intenzivnije. Imamo mladu i poletnu ekipu koja je fizički sposobna da izdrži ritam. Tražim od igrača da iskorijene navike da igraju sa više dodira. Najteže je igrati najjednostavnije. Osnovna tačka je disciplina".

Ranije je Saša Ilić naglasio da je Partizanu potrebno još četiri-pet pojačanja, a da će reflektori i te kako biti upereni u njega pošto je velika igračka legenda kluba i sada je dobio izuzetno ozbiljan trenerski zadatak. Svjestan je čitave situacije, ali ističe da nema čarobni štapić.

"Moje emocije prema Partizanu su poznate. Nisam ni spasilac, ni čudotvorac, ja sam trener koji će se truditi da, zajedno sa ljudima sa kojim radim, izvučem maksimum iz ove ekipe Partizana", naglasio je Ilić.

Koga je Partizan poveo u Sloveniju?

GOLMANI : Marko Milošević, Miloš Krunić,Tarik Banjić

: Marko Milošević, Miloš Krunić,Tarik Banjić ODBRANA : Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović

: Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović SREDINA TERENA : Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu

: Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu NAPAD: Erik Kojzek, Marko Lekić, Čaka Traore

BONUS VIDEO:

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(MONDO)