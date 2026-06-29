logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Ilić bez dlake na jeziku: "Nisam ni spasilac, ni čudotvorac"

Saša Ilić bez dlake na jeziku: "Nisam ni spasilac, ni čudotvorac"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Saša Ilić, trener Partizana, otvoreno govori o izazovima pred ekipom u Sloveniji i naglašava važnost discipline i intenziteta.

sasa ilic nisam ni spasilac ni cudotvorac Izvor: Youtube / FK Partizan Beograd

FK Partizan preselio se u Sloveniju gdje će odraditi drugi deo priprema za narednu takmičarsku sezonu, a trener Saša Ilić istakao je da je zadovoljan kako je ekipa radila prije selidbe u Mariborsko Pohorje.

"Čeka nas pet pripremnih utakmica, dovoljno prostora za sve igrače da dobiju minutažu. Bitno je da na svakom treningu daju maksimum i prate instrukcije stručnog štaba. Da izbjegnemo povrede i da se spremni vratimo u Beograd", rekao je Saša Ilić i naglasio šta očekuje od crno-bijelih.

"Partizan mora da igra mnogo intenzivnije. Imamo mladu i poletnu ekipu koja je fizički sposobna da izdrži ritam. Tražim od igrača da iskorijene navike da igraju sa više dodira. Najteže je igrati najjednostavnije. Osnovna tačka je disciplina".

Ranije je Saša Ilić naglasio da je Partizanu potrebno još četiri-pet pojačanja, a da će reflektori i te kako biti upereni u njega pošto je velika igračka legenda kluba i sada je dobio izuzetno ozbiljan trenerski zadatak. Svjestan je čitave situacije, ali ističe da nema čarobni štapić.

"Moje emocije prema Partizanu su poznate. Nisam ni spasilac, ni čudotvorac, ja sam trener koji će se truditi da, zajedno sa ljudima sa kojim radim, izvučem maksimum iz ove ekipe Partizana", naglasio je Ilić.

Koga je Partizan poveo u Sloveniju?

  • GOLMANI: Marko Milošević, Miloš Krunić,Tarik Banjić
  • ODBRANA: Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović
  • SREDINA TERENA: Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu
  • NAPAD: Erik Kojzek, Marko Lekić, Čaka Traore

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:18
"Glasao bih za sebe da sam znao da fali jedan glas": Predrag Mijatović o sednici FK Partizan
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Ilić FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC