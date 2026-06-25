Saša Ilić najavio da dolazi Že: "Stigla su četvorica, treba nam još toliko"

Saša Ilić, novi šef stručnog štaba Partizana, radi na uigravanju ekipe za sezonu 2026/27. i planira nova pojačanja.

Izvor: MN PRESS

Saša Ilić vratio se ovog ljeta u Partizan i postao je novi šef stručnog štaba crno-bijelih, tako da trenutno radi na uigravanju ekipe za 2026/27. Dobio je Ilić već nekoliko pojačanja - i tu neće biti kraj - pošto je istakao danas u razgovoru s novinarima da se radi na dolasku još nekoliko novih lica.

"Kada pitaš trenera, svaki trener bi volio da ima sve igrače na okupu na početku priprema", rekao je Ilić danas u Zemunelu i zatim dodao: "U Partizanu i nekim drugim klubovima to nije moguće, doveli smo do sada četiri igrača. Treba još tri-četiri pojačanja ako želimo da budemo konkurentni u Evropi i našem prvenstvu. Svjesni smo da Partizan živi od prodaje, tako da se nadamo da će se te dvije stvari poklopiti".

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Upitan da li to znači da Partizan mora i da prodaje igrače da bi doveo nove, istakao je da to nije pitanje za njega, ali da je situacija u klubu svima jasna, dok se osvrnuo i na transfer Žea.

"Što se tiče Brazilca Žea, u pregovorima smo, nadamo se da će biti u što je kraćem mogućem vremenu završeno. Nadamo se da ćemo da poradimo na nekim mjestima u defanzivi. Hajde prvo korak po korak, da se završi posao sa napadačem, pa da donesemo odluke o igračima koji bi mogli da donesu određeni kvalitet", naglasio je Ilić.

Ko je sve došao u Partizan?

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Crno-bijeli su do sada odlučili da dovedu Aleksa Zekovića, Milana Aleksića, Erika Kojzeka i Čaku Traorea, od kojih dosta očekuje.

"Sigurno će pojačati konkurenciju, to su mladi momci, imamo mladu ekipu, radiće dobro, vrijeme je pred njima, nadam se da neće biti povrijeđeni. Aleksić je imao pauzu od par mjeseci bez takmičarske utakmice, ali donijeće nam sigurno kvalitet", zaključio je Ilić koji je zadovoljan dosadašnjim tokom priprema.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:06:15 Priča za medalju: Saša Ilić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)