Partizan doveo "Holanda iz Koruške"!

Novi napadač Partizana je austrijski fudbaler Erik Kojzek.

Izvor: Youtube/Večer/printscreen

Fudbalski klub Partizan predstavio je i treće pojačanje u istom danu! Nova "devetka" crno-bijelih iz Humske je talentovani austrijski napadač Erik Kojzek (20) koji stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Volfsbergera. Srpski klub će na kraju sezone imati priliku da otkupi njegov ugovor, ukoliko napadač pokaže kvalitet tokom takmičarske godine.

Riječ je o napadaču rođenom 2. januara 2006. godine u Slovenj Gradecu. Posjeduje austrijsko i slovenačko državljanstvo, mladi je reprezentativac Austrije, a visok je 195 centimetara i igra kao klasičan napadač što je u Humskoj trenutno deficitarna pozicija. Zbog toga bi crno-bijeli uskoro mogli da dovedu još jednog golgetera.

"Čuo sam mnogo lijepih stvari o Partizanu, atmosferi i navijačima. Volim napadački fudbal, igru sa mnogo šansi i golova, a Erling Holand je jedan od igrača na koje se ugledam.Jedva čekam da istrčim na teren u dresu Partizana, da zaigram pred našim navijačima i osjetim atmosferu o kojoj sam toliko slušao. Naravno, znam i koliko derbi znači ovom klubu i navijačima, i radujem se trenutku kada ću imati priliku da budem dio takve utakmice", rekao je Kojzek.

Austrijski fudbaler iskoristio je priliku da se zahvali svima koji su uticali na njegov dolazak u Beograd, a čini se da je prethodnih dana i učio o klupskoj istoriji kako bi se u što boljem svjetlu predstavio navijačima.

"Prije svega želim da se zahvalim Partizanu i rukovodstvu kluba na ukazanom poverenju. Za mene je velika čast što dolazim u klub sa ovakvom istorijom, tradicijom i navijačima. Posebna je čast nositi dres sa brojem 9, koji su kroz istoriju Partizana nosili veliki igrači. Znam šta taj broj predstavlja i želim da ga opravdam radom, odnosom i golovima", dodao je talentovani napadač.

Podsjećamo, Partizan je u letnjem prelaznom roku prvo obezbijedio produžetak saradnje sa golmanima Markom Miloševićem i Milošem Krunićem, zatim je angažovao veznog fudbalera Aleksa Zekovića, a tokom četvrtka je Saša Ilić dobio čak tri pojačanja za svoj tim - povratnika Milana Aleksića i strance Čaku Traorea i Kojzeka.

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