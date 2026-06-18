Dva pojačanja u jednom danu: Partizan ozvaničio i Aleksića

FK Partizan nastavlja punom parom u lјetnоm prelaznom roku.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan ozvaničio je dva potpisa u jednom danu. Novi igrač crno-bijelih postao je dvadesetogodišnji Milan Aleksić, doskorašnji fudbaler engleskog Sanderlenda.

Aleksić se vraća u Partizan na jednogodišnju pozajmicu, uz ugovornu opciju otkupa po isteku pozajmice.

"Veliko mi je zadovoljstvo što se vraćam u Partizan, klub za koji me vežu lijepe uspomene iz omladinskog perioda. Svjestan sam veličine kluba, dresa koji nosim i očekivanja koja postoje u Partizanu. Dolazim motivisan, spreman za rad i sa željom da se što prije stavim na raspolaganje stručnom štabu. Vjerujem da je ovo pravi korak za mene i učiniću sve da svojim igrama, odnosom i zalaganjem pomognem ekipi u ostvarivanju ciljeva. Hvala klubu na ukazanom povjerenju. Radujem se povratku u Humsku", rekao je Aleksić.

Rođen je 30. avgusta 2005. godine u Kragujevcu i nastupa na poziciji veznog igrača. Dio omladinskog staža proveo je upravo u Partizanu, nakon čega je nosio dres Radničkog 1923 iz Kragujevca, odakle je ostvario transfer u Sanderlend.

U prvom dijelu prethodne takmičarske sezone bio je na pozajmici u poljskoj Krakoviji. Aleksić je trenutno član mlade reprezentacije Srbije.

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