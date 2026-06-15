Kojzek i Čaka Traore dolaze u Partizan: Crno-bijeli krenuli u sprint po pojačanja

FK Partizan nastavlja sa pojačanjima: Čaka Traore i Erik Kojzek su blizu dolaska. Ova dva mlada fudbalera trebalo bi da unaprijede napad crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan mora ozbiljno da se pojača ovog ljeta i čini se da su u Humskoj ozbiljno prionuli na taj zadatak. Nakon produžetka ugovora sa golmanima Miloševićem i Krunićem, kao i poslije dolazaka Aleksića i Zekovića, Partizan je blizu dogovora sa još dvojicom pojačanja u napadu.

U pitanju su Čaka Traore (21) iz Milana, odnosno Erik Kojzek (20) iz Volfsbergera. Sa njima dvojicom Partizan bi već u nekoiko narednih dana trebalo da zaključi ugovor, piše "Telegraf".

Ko je Čaka Traore?

Uspio je Partizan prošle sezone da pogodi sa Demba Sekom iz Torina, i otkupiće ga ovog ljeta, dok sada iz Italije stiže Čaka Traore - mladi fudbaler Milana. Potpisaće kao slobodan igrač, ali uz jedan uslov - da od naredne prodaje dva kluba podijele dobit na ravne časti.

Na taj način Partizan će produbiti svoj odnos sa Milanom, kome je u martu prodao Andreja Kostića, a vidjećemo da li će se Traore pokazati u Humskoj i potvrditi ono što je obećavao u mlađim kategorijama.

Radi se inače o fudbaleru koji je porijeklom iz Obale Slonovače. Najbolje se snalazi na mjestu lijevog krila, iako igra desnom nogom. Igrao je za rezervni i omladinski tim, bio i na pozajmici u Palermu, a sada ćemo vidjeti da li u Partizanu može da nađe minute.

Ko je Erik Kojzek?

Godinu dana mlađi Erik Kojzek je rođen u Sloveniji, ali igra za mlađe kategorije Austrije. Radi se o visokom napadaču (195 cm) koji bi u Partizan trebalo da nođe u narednim danima i priključi se treninzima. Klub je već postigao dogovor sa Kojzekom, a ostale su još sitnice sa njegovim klubom Volfsbergerom za koji je prošle sezone odigrao 29 utakmica i zabilježio je četiri gola i dvije asistencije.

Njegov dolazak znači i da Partizan definitivno odustaje od Artjoma Šumanskog koji se još od januara spominje kao potencijalno rješenje u Humskoj.