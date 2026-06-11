Saša Ilić odmah okupio fudbalere Partizana: Već su počele pripreme za novu sezonu

Partizan nakon nekoliko sezona bez trofeja ima velike ambicije sa Sašom Ilićem na klupi, pa je pripreme već započeo.

Izvor: MN PRESS

Samo tri nedjelje nakon završetka prethodne sezone, fudbaleri Partizana ponovo su u trenažnom procesu. Novi trener crno-bijelih Saša Ilić obavio je prozivku u sportskom centru "Teleoptik", gdje mu se većina igrača na koje Partizan računa odazvala - pa pripreme mogu da počnu!

Dan je počeo uobičajenim ljekarskim pregledima i testiranjima, a potom su se igrači stavili na raspolaganje novom šefu stručnog štaba. Crno-bijeli će uvodni dio priprema obaviti u Sportskom centru "Partizan-Teleoptik" u Zemunu, a zatim se ekspedicija seli u Sloveniju, gdje će biti obavljen centralni dio priprema.

"Želim vam, prije svega, da budete zdravi. Većina vas je iz Omladinske škole i znate koliko je Partizan veliki klub i šta se od vas očekuje, a potom od vas očekujem da na svakom treningu budete maksimalno fokusirani, jer samo tako možete da napredujete.Moj stručni štab i ja smo vam na raspolaganju u svakom trenutku i molim vas da nas slušate, ne zato što smo mi najpametniji, već zato što smo prošli sve ono što vi prolazite sada", rekao je novi trener Partizana Saša Ilić.

Šta su rekli čelnici Partizana?

Fudbalerima crno-bijelih pred početak priprema za novu sezonu obratili su se generalni direktor Danko Lazović i predsjednik kluba Rasim Ljajić. Oni su igračima poželjeli zdravlje i uspeh u novoj sezoni Partizana, a jasno je da će u narednim danima morati da odrade veliki posao kako bi ojačali igrački kadar.

"Koristim ovu priliku da vas sve pozdravim i poželim dobar rad, mnogo sreće i zdravlja. Želim da znate da smo mi tu za vas šta god da vam zatreba i nadam se da ćemo uz novu energiju uspjeti da ostvarimo bolje rezultate nego prošle sezone. Srećno", rekao je Lazović.

"Samo da vam kažem da sezona ne počinje velikim riječima nego velikim radom i ovo je početak jednog novog dokazivanja za sve nas. Za svakog pojedinačno, svih nas kao grupe, ali kao porodice što mi jesmo. Želim da vas oslobodim bilo kakvog pritiska i da kažem da svakog dana svako od nas mora da bude što bolji kao pojedinac, a onda ćemo da napredujemo i kao tim. Za konačan uspheh, pored toga što ste dobri igrači, treba da budete i dobri ljudi koji vjeruju u uspjeh, ali i jedni u druge. Želim vam manje pehova i povreda nego prošle sezone i svima nama mnogo sreće", istakao je Ljajić.

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