Katastrofa Srđana Blagojevića na debiju u Rusiji: Zenit zatrpao mrežu Akrona

Bivši trener Partizana Srđan Blagojević debitovao je na klupi Akrona, ali ne onako kako je očekivao

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Partizana Srđan Blagojević odlučio je da napusti klupu Parnog valjka i preseli se u tim Akron. Međutim, debi u Rusiji bio je daleko od očekivanog, pošto je Zenit na gostujućem terenu bio bolji velikih 5:0, u prvom kolu ruske Premijer lige.

Zenit jeste šampion tamošnjeg takmičenja, ali poraz od 5:0 sigurno nije debi kakav je Blagojević sanjao. Od prvog minuta su gosti nametnuli ritam, pa je u sedmom, a onda i u 18. minutu Aleksandar Sobolev bio precizan za 2:0. Strelac trećeg gola bio je Gustavo Mantuan, pa je Zenit na veliki odmor otišao sa prednošću od 3:0. U drugom poluvremenu, u 78. minutu, blistao je Džon Džon, a svega osam minuta kasnije Felipe Avgusto bio je precizan za konačnih 5:0.

U timu Srđana Blagojevića istakao se Slobodan Tedić, koji je u 22. minutu zatresao stativu. Inače, Tedić je iz Čukaričkog stigao u Akron za 400.000 evra.

Ipak, sam meč nije djelovao kao da će Akron potpuno ostati bez golova. Ekipe su imale ujednačen posjed lopte, gotovo sličnu statistiku, samo je šampion Rusije uspješno koristio svaku ukazanu priliku. Iako je tim Srđana Blagojevića znatno više napadao u drugom poluvremenu, jer nije imao šta da izgubi, nije uspeo da zatrese mrežu pred domaćom publikom.

Priliku da popravi sliku Akron i Srđan Blagojević imaće 1. avgusta, u subotu, kada ovaj tim dočekuje Rubin iz Kazanja. Njihov meč je na programu u 13 časova.