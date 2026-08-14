Povrede su učinile svoje: Ćiro Imobile završio karijeru u 36. godini!

Legendarni italijanski fudbaler odlučio da je vrijeme za penziju.

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Bivši italijanski reprezentativac i legenda Lacija Ćiro Imobile saopštio je odluku o završetku svoje bogate profesionalne karijere u 36. godini, dok je nosio dres francuskog Pariza.

Jedan od najboljih napadača u istoriji Serije A imao je važeći ugovor sa klubom iz Lige 1 do juna 2027. godine. Ipak, učestali problemi sa povredama primorali su ga da ranije "okači kopačke o klin", iako je u prethodnoj sezoni za pariskom klub upisao solidan učinak od dva pogotka i dvije asistencije na samo 12 odigranih utakmica.

Vijest o povlačenju Imobile je saopštio svojim saigračima u Parizu uz suze u očima, podsjetivši na nestvarnu statistiku koja obilježava njegovu karijeru - 656 odigranih utakmica i 350 postignutih golova.

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Tokom reprezentativne karijere odigrao je 57 mečeva za nacionalni tim Italije i postigao 17 golova, a kruna sa "azurima" bila je titula šampiona Evrope 2021. godine. Pored toga, četiri puta je ponio laskavu titulu najboljeg strijelca Serije A (Capocannoniere).

Imobile je ponikao u omladinskoj školi Salernitane, odakle je vrlo mlad prešao u Juventus. Tokom bogate i dinamične karijere promijenio je veliki broj klubova, nastupajući za Sijenu, Groseto, Peskaru, Đenovu, Torino, Borusiju Dortmund, Sevilju, Lacio, Bešiktaš, Bolonju i na kraju Pariz, gde je i stavio tačku na igračke dane.

U Pariz je stigao u januaru, nakon što je prvi dio sezone proveo u dresu Bolonje upisavši šest nastupa.

Ipak, bez ikakve sumnje, najdublji trag ostavio je u rimskom Laciju, čije boje je branio od 2016. do 2024. godine, postavši apsolutna ikona i jedan od najvažnijih igrača u novijoj istoriji kluba.