Pao prvi potpis poslije dolaska Saše Ilića: Partizan završio važan posao

FK Partizan počeo sa sklapanjem tima za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Nova era u FK Partizan počela je povratkom klupske legende Saše Ilića. Nekadašnji kapiten crno-bijelih će pokušati da preokrene situaciju u Humskoj, u skladu sa mogućnostima i finansijskom situacijom, a prvi potpis je već pao.

Golman Partizana Miloš Krunić, stavio je paraf na novi dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima i ostaje u Humskoj do 2028. godine. Rođeni Beograđanin je svojim radom i odnosom prema obavezama zaslužio poverenje svih u klubu, pa će i u narednim godinama biti dio crno-bijele priče.

Krunić je u Humsku stigao prije dvije godine i brzo stekao povjerenje svih u Humskoj. Prethodno je branio za Hajer, Voždovac, dok je seniorsku karijeru počeo u Zemunu. Šansu dobijenu u crno-bijelim dresu je iskoristio na pravi način.

Ko dolazi u Partizan?

Očekuje se da Partizan u narednim danima promoviše pojačanja, a izgleda da je sve gotovo oko dolaska mladog napadača Artjoma Šumanskog koji stiže na jednogodišnju pozajmicu iz CSKA Moskve.

Dosta imena se u posljednje vrijeme dovodi u vezu crno-bijelima, među kojima su Vanja Vlahović, Kvaku Karikari iz danskog Horsensa, kao i talentovani krilni napadač IMT-a Dušan Žagar, dok je Aleks Zeković iz Fejnorda već zvanično predstavljen.

Vidjećemo kakva će biti transfer politika Saše Ilića, ali nema sumnje da će željeti što više igrača kojima su crno-bijele boje blisku srcu u svom timu...