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Nekadašnji as Istre i reprezentativac Malija poginuo u saobraćajnoj nesreći

Nekadašnji as Istre i reprezentativac Malija poginuo u saobraćajnoj nesreći

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Kalilu Traore poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 39. godini

Poginui bivši igrač Istre Kalilu Traore Izvor: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Fudbalski svijet ostao je bez Kalilua Traorea, nekadašnjeg reprezentativca Malija i jednog od igrača koji su ostavili trag u hrvatskom fudbalu. Traore je preminuo u 39. godini u saobraćajnoj nesreći, a vest o njegovoj smrti posebno je pogodila navijače Istre 1961, gdje je tokom dvije sezone stekao status jednog od miljenika publike.

Traore je u Puli ostavio uspomenu koja se i danas pamti. U dresu Istre igrao je od 2008. do 2010, a igrom je brzo osvojio simpatije navijača. Kao vezni fudbaler bio je poznat po odličnom pregledu igre, snažnom udarcu i velikom uticaju na igru ekipe.

Posebno se izdvojila sezona 2008/09, kada je sa devet pogodaka bio najbolji strijelac Istre i jedan od najzaslužnijih što je klub izborio povratak u najviši rang hrvatskog fudbala. Za tim iz Pule odigrao je ukupno 52 prvenstvene utakmice i postigao 14 golova, zbog čega je ostao upisan među značajnije igrače u istoriji kluba.

Prije dolaska u Hrvatsku nastupao je za marokanski Vidad, dok je nakon odlaska iz Istre karijeru nastavio u danskom Odenzeu, a zatim i u francuskom Sošou. Profesionalnu karijeru završio je 2014, sa svega 27 godina.

Za reprezentaciju Malija odigrao je 17 utakmica i postigao jedan gol, a bio je deo generacije koja je 2013. godine osvojila bronzanu medalju na Kupu afričkih nacija. Ipak, ljubitelji fudbala na Balkanu najviše će ga pamtiti po periodu u Istri.

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