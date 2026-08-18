Velika sportska imena na "Adria sports conference": Vitor Baija dolazi u Banjaluku

Adria sports conference u Banjaluci će, i ove godine (2 – 3. septembar) okupiti brojne velikane iz svijeta sporta, marketinga, medija i biznisa, a svoj dolazak u grad na Vrbasu potvrdio je i Vitor Baija, legendarni potrugalski golman koji je branio boje Porta i Barselone

Izvor: Miguel Pereira/Global Imagens/At / Zuma Press / Profimedia

Vitor Baija je za fudbalske karijere osvojio sve što se osvojiti može, a u biografiji se diči sa 27 trofeja uključujući i one Lige šampiona, Kupa pobjednika kupova, Kupa UEFA-e i Interkontinentalnog kupa.

Na Adria sports conference Vitor Baija dolazi kao jedan panelista koji će se osvrnuti na svoj fudbalski put, ali će da govori i o brojnim aktutelnim fudbalskim temamam.

Izvor: Adria sports conference

Uz Baiju, organizatori Adria sports conference već su najavili dolazak Svetislava Pešića, Uroša Medića, Ćusa Matea, Marine Maljković i Ivana Miljkovića, a narednih dana očekuje se još „iznenađenja“ koja će Adria sports conference, i ove godine, pozicionirati kao jednu od vodećih regionalnih konferencija na temu sporta, marketinga, medija i biznisa.

(MONDO)