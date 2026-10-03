Dario Đerđa nakon pobjede Bosne u Subotici: “Vratili smo vjeru zbog poraza u Evrokupu u posljednjoj sekundi”

Trener košarkaša Bosne Dario Đerđa sumirao je utiske nakon trijumfa protiv Spartaka, istakavši da je ključ uspjeha u Subotici bio u reakciji tima poslije nesrećnog poraza u Evrokupu, kao i u boljoj kontroli skoka i odbrane tokom većeg dijela meča.

Izvor: ABA liga/KK Spartak Office Shoes/Mirjam Jegic Patarcic

Bosna je zabilježila startnu pobjedu u ABA ligi i pridružila se drugim predstavnicima Bosne i Hercegovine - Širokom i Igokei - na trijumfima u regionalnom takmičenju.

Iako je utakmica počela u slabijem ritmu za sarajevski tim, Đerđini izabranici su uspjeli da pronađu pravi tempo i dođu do izuzetno važne pobjede, posebno nakon nesrećnog poraza u Litvaniji u Evrokupu trojkom Ognjena Jaramaza sa zvukom sirene.

“Prva četvrtina nije bila dobra energetski sa naše strane, puno poena smo primili i nismo bili na odbrambenom nivou. Međutim, druga četvrtina je bila izvrsna - ne samo po postignutim poenima, već smo dobro branili i kontrolisali skok. Mogli smo da trčimo, zabijemo neke lagane poene i vratimo vjeru koja nam je bila preko potrebna nakon onoga što nam se dogodilo u srijedu, kada smo u posljednjoj sekundi izgubili utakmicu”, izjavio je Đerđa.

Šef stručnog štaba Bosne naglasio je da je mentalni aspekt bio izuzetno važan za utakmicu, ali da tim i dalje vodi borbu s vremenom kako bi dostigao željenu formu.

“Kada tako izgubite, u glavi vam ostane osjećaj da niste dobri. Ja sam momcima rekao da imamo kvalitet, ali da moramo biti tim, a najteže je napraviti tim. Ono što nama fali u ovom momentu jeste vrijeme, a njega ne možemo kupiti, tako da idemo korak po korak”, dodao je trener Bosne.

Đerđa je kao prelomni trenutak meča izdvojio sam početak drugog poluvremena, iako je utakmica imala svoje oscilacije u završnici.

“Vrlo važan momenat bilo je otvaranje treće četvrtine, gdje smo se odvojili na ‘plus 9’. Uslijedio je jedan pad, ali smo uspjeli da zadržimo konzistentnost. Početkom četvrte četvrtine izgubili smo organizaciju napada i protok lopte jer je Spartak išao na preuzimanja koja nismo dobro rješavali, pa smo igrali stihijski. Ipak, čim smo pronašli petorku koja će odigrati strpljivo od strane do strane, pogodili smo dvije važne trojke koje su nam donijele prednost, osigurale mirnoću i, na kraju, pobjedu”, zaključio je strateg sarajevske ekipe.

Podsjetimo, format takmičenja je isti kao prošle sezone i timovi su podijeljeni u dvije grupe. U grupi A igraju Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FMP, Borac, Krka, Široki i debitant Slovan iz Bratislave.

U grupi B su Dubai, Partizan, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.

(MONDO)