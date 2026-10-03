„Het-trik“ pobjeda predstavnika BiH u ABA ligi: Poslije Širokog i Igokee, slavila i Bosna

Košarkaši sarajevske Bosne pridružili su se Širokom i Igokei u pobjedama predstavnika Bosne i Hercegovine u regionalnom takmičenju.

Izvor: ABA liga/KK Spartak Office Shoes/Mirjam Jegic Patarcic

Poslije Širokog, koji je slavio nad Borcem u Čačku, odnosno Igokee nad Slovanom iz Bratislave u Laktašima, trijumf na startu regionalne ABA lige upisali su i košarkaši Bosne i to na gostovanju u Subotici.

SPARTAK - BOSNA 79:95 (25:23, 19:30, 14:21, 21:21)

Poslije izjednačenog prvog perioda, “studenti” su do odlaska na odmor stigli do ubjedljive prednosti nad Subotičanima od 19 razlike (53:34), da bi u trećem kvartalu gosti iz Sarajeva nastavili da melju i pred posljednju četvrtinu uđu sa “plus 16”- 74:58.

Pokušavali su izabranici Vlade Jovanovića da u četvrtom periodu uhvate priključak, čak se činilo da će uspjeti da uđu u neizvjesnu završnicu, ali ekipa Darija Đerđe je odbila napade Spartaka i na kraju upisala ubjedljivu pobjedu - 79:95.

Najefikasniji kod sarajevskog tima bili su Darko Talić sa 18 poena i Redžinald Peri sa četiri manje, dok je prvo ime domaćina bio Dželon Pipkins sa 15 koševa, dok je Danilo Nikolić upisao jedan manje.

Podsjetimo, format takmičenja je isti kao prošle sezone i timovi su podijeljeni u dvije grupe. U grupi A igraju Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FMP, Borac, Krka, Široki i debitant Slovan iz Bratislave.

U grupi B su Dubai, Partizan, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.

(MONDO)