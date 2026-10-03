Trener Igokee nakon prve pobjede u ABA ligi: Nervoza i rekord u izgubljenim loptama, ali imamo vrlinu

Trener Igokee Nenad Stefanović izrazio je zadovoljstvo pobjedom nas Slovanom na startu ABA lige, naglasivši da je ekipa, uprkos uvodnom pritisku i kadrovskim problemima, uspjela da ostvari važan trijumf.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Igokea je u novu sezonu regionalnog takmičenja ušla pobjedom nad novajlijom u ABA ligi, ekipom Slovana iz Bratislave u Laktašima rezultatom 97:89 (30:33, 25:13, 21:25, 21:18).

Iako je utakmica počela u nešto grčevitijem ritmu, strateg „igosa“ je istakao da je tim u nastavku uspostavio željenu kontrolu.

„Čestitke mojim momcima na zasluženoj pobjedi. Osim uvodnih pet-šest minuta gdje smo bili stegnuti i netačni u odbrani, sve ostalo je proteklo u dobrom redu. Vidjela se mala nervoza kroz 22 izgubljene lopte, što nam je rekord otkad smo zajedno, ali nije bilo realnog razloga za to“, izjavio je Stefanović.

On se osvrnuo i na percepciju javnosti uoči meča, istakavši da uloga apsolutnog favorita nije bila realna.

„Slovan je jako dobar i dobro vođen tim, sa iskusnim pojedincima na svakoj poziciji. Imali smo dužu pauzu bez zvaničnog meča dok su oni bili u takmičarskom ritmu, a falila su nam i dva veoma važna igrača - Strahinja Gavrilović i Vasilije Pušica. Međutim, ovaj tim ima veliku vrlinu da svako može da iskoči kada je važno. Danas su svi dali svoj doprinos”, naglasio je trener Igokee.

Aleksandrovčane već u utorak očekuje meč u FIBA Ligi šampiona protiv španskog Bilbaa, a Stefanović je iskoristio priliku da pošalje poziv navijačima pred predstojeći spektakl.

„Ulazimo u ritam od dvije utakmice sedmično, već u utorak nam dolazi Bilbao. Pozivam navijače da dođu u što većem broju i budu svjesni kakav nam protivnik dolazi. Dolazak takve ekipe je praznik košarke sam po sebi, a na nama je da napravimo pravi ambijent i napunimo halu”, zaključio je Stefanović.

(MONDO)