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Igokea zove publiku: Besplatan ulaz i na Ligu šampiona

Igokea zove publiku: Besplatan ulaz i na Ligu šampiona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Besplatan ulaz na četiri utakmice uvodnog dijela sezone, Široki, Bilbao, Slovan i Borac.

KK Igokea, košarkaši Igokee Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Кošarkaški klub Igokea u nedjelju počinje novu sezonu, a tim trenera Nenada Stefanovića u prvoj utakmici dočekuje ekipu Širokog Brijega u prvoj rundi ABA lige (nedjelja, 19 časova).

Igokea će uvodne četiri utakmice takmičarske sezone odigrati u dvorani u Laktašima, a klupsko rukovodstvo donijelo je odluku da za sva četiri duela - tri u ABA ligi i jedan u FIBA Ligi šampiona, ulaz bude besplatan.

Кošarkaše Igokee uskoro očekuje i prvi duel u FIBA Ligi šampiona u kojoj će na startu grupne faze dočekati Bilbao (6. oktobar).

Iz Igokee pozivaju sve ljubitelje košarke da dođu u dvoranu u Laktašima, da uživaju u odličnim utakmicama i da sa tribina pruže podršku ekipi da dođe do pobjeda.

КК Igokee širom otvara vrata dvorane u Laktašima za utakmice ABA lige sa Širokim Brijegom (27. septembar), Slovanom (3. oktobar) i čačanskim Borcem (9. oktobar), te utakmicu FIBA Lige šampiona sa Bilbaom (6. oktobar).

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Tagovi

KK Igokea ABA liga FIBA Liga šampiona

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