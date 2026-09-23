Novi trener OFK Beograda biće Radoslav Batak, kojem je prvi cilj da ekipu izvuče iz opasne zone.

Izvor: MN Press/Mladjan Ivanovic/Sportida

Fudbaleri OFK Beograda veoma su loše počeli sezonu u srpskom fudbalu, pa je uprava kluba rano morala da donese odluku o promjenama. Jovan Damjanović je razriješen dužnosti nakon poraza u Nišu od Radničkog (3:1), njegov pomoćnik Đorđe Ivelja poražen je na domaćem terenu od kragujevačkog Radničkog (5:3), pa na Karaburmu stiže novi šef struke.

Kako prenosi "Mozzartsport", tokom reprezentativne pauze ekipu sa Omladinskog stadiona preuzeće Radoslav Batak. Biće to velika promjena za OFK Beograd jer Batak ne gaji stil igre kakav je forsirao Damjanović, ali se čini da "romantičari" u ovom trenutku više razmišljaju o opstanku u društvu najboljih srpskih klubova.

Vidi opis Radoslav Batak novi trener OFK Beograda: Vraća se u Superligu poslije devet mjeseci pauze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

OFK Beograd je trenutno na 10. poziciji u superligi Srbije, odnosno prvom mjestu iznad zone ispadanja u koju bi mogao da "sklizne" kada Radnički i Partizan u Nišu odigraju ranije odgođeni meč. "Romantičari" su na 10 odigranih mečeva osvojili samo devet bodova i imaju tek negativnu gol-razliku (13:21), uz najslabiju odbranu u ligi.

Ispod tima sa Karaburme u ovom trenutku su Partizan, Radnički iz Niša i Mačva sa po osam osvojenih bodova, kao i Zemun koji je sa tri boda posljednji na tabeli. Na mjestu iznad OFK Beograda nalazi se Čukarički, koji je u dosadašnjem toku sezone sakupio 11 bodova.

Kakvu je karijeru imao Batak?

Novi trener OFK Beograda počeo je da se bavi fudbalom u ekipi Metalca iz Futoga, ali je već u mlađim kategorijama njegov talenat primijetila Vojvodina. Kao fudbaler novosadskog tima išao je na pozajmice u ČSK Čelarevo, Mladost Apatin, Vrbas i Grafičar, a zatim je u inostranstvu nastupao za Dinamo iz Moskve, Ankaraspor, Antalijaspor, Mogren i Tobol.

Iako je rođen u Novom Sadu, Batak je 2007. godine prihvatio poziv Crne Gore i za seniorsku reprezentaciju te zemlje odigrao je 25 zvaničnih utakmica, uz jedan postignut gol.

Nakon igračke karijere, Radoslav Batak je radio kao pomoćni trener u Buriram junajtedu i Sisaketu na Tajlandu, a zatim je samostalno vodio Vojvodinu, Krabi, rezervni tim Burirama, Radnički Niš, Novi Pazar, ponovo niški Radnički i Vojvodinu, reprezentaciju Srbije do 17 godina i na kraju kruševački Napredak.